Zona Franca y UVigo refuerzan su alianza para impulsar el emprendimiento entre el estudiantado

La Zona Franca y la Universidade de Vigo han sellado este lunes su alianza para impulsar el emprendimiento en el ámbito universitario. El Consorcio patrocinará, un año más, el programa Incuvi y el servicio Sucede, con el que la Universidad trata de apoyar la creación de empresas por parte del estudiantado.

Esta alianza se ha reforzado este lunes durante un encuentro entre el delegado especial del Estado en Zona Franca, David Regades, la vicerrectora de Estudiantado y Empleabilidad de la UVigo, Natalia Caparrini, y la directora del Área de Empleo y Emprendimiento de la UVigo, Maruxa Álvarez.

Regades ha subrayado la relevancia de las iniciativas patrocinadas por el Consorcio para "trasladar todo ese talento y conocimiento, así como esos posibles proyectos empresariales a la sociedad, dinamizando la economía gallega".

Tras la reunión, además, reafirmó el carácter de socio fundamental que juega la UVigo en muchos de los grandes proyectos de la Zona Franca. Regades ha destacado "su capacidad para detectar y valorar el potencial y la viabilidad real de las iniciativas del estudiantado".

Programa Incuvi

El Consorcio apoyará en 2026 la preincubadora Incuvi, que este año celebra su 13ª edición, con el alquiler del Espacio Incuvi para recibir la formación y mentorización durante un período de siete meses. El objetivo de estas acciones formativas es elaborar un modelo de negocio de las ideas presentadas.

La iniciativa también comprende la iniciativa Incuvi-Avanza, que llega a su décima edición. Esta está diseñada para facilitar la consolidación de los proyectos más viables que pasan por la preincubadora. Por último, el Consorcio también apoya al estudiantado en la fase de maduración y consolidación, bajo el nombre de Incuvi Consolida.

Las ideas innovadoras también son el eje de Sucede, que trata de dar apoyo a otras iniciativas de negocio promovidas por el alumnado y que, si bien no forman parte de Incuvi, podrían llegar a presentarse. Regades ha subrayado la experiencia que aporta Zona Franca en el impulso del emprendimiento.