El Gobierno cambia las normas: los vigueses ahorrarán hasta el 60% en viajes a Santiago con el abono de 60 euros

Hace unos días, el Gobierno de España anunció la extensión de los descuentos en el transporte público para 2026 con la aplicación de un billete único para viajar por todo el país a través de los trenes de Media Distancia y Cercanías, así como en los autobuses estatales.

Sin duda, se trata de una muy buena noticia para quienes utilizan habitualmente estas redes de transporte, ya que supondrá un importante alivio económico. Son muchos los gallegos que se desplazan a diario entre las distintas ciudades de la comunidad desde sus lugares de residencia hasta sus puestos de trabajo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que esta medida beneficiará a cerca de 2 millones de personas en todo el país.

Hasta un 60 % de ahorro

El Gobierno de España ha anunciado a principios de esta semana una medida muy importante en materia de transporte público: la creación de un abono único estatal que permitirá viajar por todo el país utilizando los trenes de Media Distancia y Cercanías, así como los buses estatales.

Esta iniciativa, que ya se había anunciado a principios de este 2025, pero sin concretar la fecha de la puesta en marcha y los precios, supone una apuesta firme por la movilidad sostenible y por el apoyo a la clase media y trabajadora.

El nuevo abono tendrá un precio de 60 euros para los adultos y de 30 euros para los menores de 26 años, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público de una mayor parte de personas. Según ha explicado Pedro Sánchez, "esto es un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país".

Garantizar la movilidad asequible es avanzar.



Antes de fin de año aprobaremos una extensión de ayudas al transporte con un ABONO ÚNICO para todo el país.



Trenes de Media Distancia y Cercanías y autobuses estatales por 60€ al mes para adultos y 30€ para menores de 26 años. pic.twitter.com/upjTrJefl8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 15, 2025

La implantación de este abono comenzará en la segunda quincena del mes de enero. Sánchez ha señalado que espera y confía en que se adhieran "todas las redes de transporte público autonómicas y locales facilitando el acceso asequible al transporte público en todo el país para los ciudadanos y ciudadanas".

Esta medida tendrá un impacto directo en la economía de muchas familias. El caso de un trabajador que se desplace de forma habitual desde Vigo hasta Santiago podrá ahorrar hasta un 60% de su gasto mensual en transporte público, tal y como ha afirmado Pedro Sánchez. No obstante, la medida beneficiará a todos los gallegos que viajen de forma continuada.

Sin duda, es un dato que refleja el alcance real de una medida transformadora pensada para mejorar la movilidad y la calidad de vida en el día a día de millones de personas.

Más descuentos al transporte

El Presidente del Gobierno también ha confirmado la prórroga de las ayudas al transporte público. En la actualidad, los abonos mensuales y bonos de 10 viajes cuentan con un 40% de descuento, financiado a partes iguales por el Estado y las administraciones locales.

En Galicia, esta prórroga permitirá seguir beneficiando a miles de usuarios de transporte urbano e interurbano. La medida refuerza el compromiso de las administraciones con una movilidad más accesible y eficiente.