Los 10 alcaldes que más cobran de la provincia de Ourense: ganan 45.000 euros al año o más

Entre las preguntas más frecuentes sobre la figura de un alcalde o alcaldesa se encuentra su retribución anual. Pues bien, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha despejado todas las dudas al publicar la información en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los salarios de los alcaldes son de dominio público. No existe una cifra única, sino que varias variables influyen en la cuantía, como el tamaño y la complejidad del municipio, así como si la dedicación es exclusiva, parcial o nula.

Top 10 de alcaldes y alcaldesas de Ourense mejor pagados

En lo que respecta a la provincia de Ourense, las retribuciones de los alcaldes varían considerablemente de un municipio a otro. De hecho, el que más percibe recibe 53.838,3 euros al año, mientras que el que menos cobra recibe 274,7 euros.

No obstante, en la lista facilitada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública faltan más de 1.200 regidores de toda España. Precisamente, entre las ausencias más destacadas se encuentra el sueldo de Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense.

Así, con los datos disponibles, este sería el top 10 de alcaldes de la provincia de Ourense que más cobran al año:

San Cibrao das Viñas (Marta Nóvoa): 53.838,3 euros Celanova (Antonio Puga): 52.272,5 euros Castrelo de Miño (Avelino Pazos Pérez): 47.927,9 euros Boborás (Ana Patricia Torres Madureira): 47.856,7 euros Allariz (Cristina Cid): 47.049,7 euros Oímbra (Ana María Villarino): 46.919,9 euros Cualedro (Luciano Rivero): 46.464 euros Toén (Ricardo González): 46.203 euros A Pobra de Trives (Patricia Domínguez): 46.000 euros Avión (Antonio Montero): 45.095,5 euros

En este caso, todos los alcaldes cuentan con dedicación exclusiva a su cargo, es decir, la alcaldía es su única actividad profesional.

Si echamos un vistazo a la lista, otros regidores perciben una remuneración inferior a 1.000 euros, ya que combinan su cargo con otro trabajo o directamente no tienen dedicación.

Según los datos proporcionados por el Ministerio dirigido por María Jesús Montero, estos son los alcaldes con menor remuneración de la provincia de Ourense: