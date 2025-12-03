Comienzan en Vigo las obras de un nuevo centro tecnológico que promete ser el más relevante de Galicia

El delegado del Estado, David Regades, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, supervisaron el inicio de los trabajos y los preparativos de todo el proceso Zona Franca

La Zona Franca de Vigo ha iniciado este miércoles las obras que transformarán el complejo de López Mora, el VgoTIC Global HUB, en el centro tecnológico "más relevante de Galicia". Así se refiere la institución olívica a lo que será una de las grandes infraestructuras de emprendimiento y de generación de empleo.

Como han recordado Concello y Zona Franca, la corporación local firmó este martes la licencia, por lo que este miércoles han comenzado los preparativos del proceso de demolición del primero de los cuatro edificios del complejo, el Edificio 4. Este albergará la futura Incubadora de Alta Tecnología StartTIC, financiada con 3,5 millones de euros de fondos europeos.

El inmueble, del que se conservará su estructura interior y que será gestionado por el Consorcio con Gradiant y la Cámara de Comercio como socios, se espera que esté demolido la próxima primavera. A esta demolición le seguirán la de los edificios 1, 2 y 3, que, entre otros servicios, acogerán el Centro de Negocios y Usos Múltiples y el Centro de Excelencia Aeroespacial y de Defensa de Indra.

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, han supervisado el inicio de las obras. Regades ha destacado que "este proyecto es una de nuestras grandes prioridades, que nos reafirma como polo tecnológico de máximo nivel y que, además, abrirá a la ciudad un espacio hasta ahora cerrado a la gente".

"Será un punto de encuentro fruto de esta transformación urbana", ha añadido el político socialista, que ha resaltado los "19.000 metros cuadrados construidos en una zona tan céntrica de Vigo y los muchos servicios que tendrán las empresas: aceleradoras, espacios de oficinas, y un centro de negocios para las TIC que va a ser un referente en toda Europa".

Por su parte, el regidor olívico ha puesto en valor "la total regeneración de todos los edificios, las notables mejoras arquitectónicas que se van a implementar, la nueva plaza pública que va a ganar la ciudadanía y la ubicación de alta tecnología en Vigo". Además, en una nota de prensa, han subrayado que esta actuación "refrenda" la posición de Vigo en las TIC y la innovación.