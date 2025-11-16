Confirmado por Loterías: los premios gordos del sorteo de Navidad sólo se pueden cobrar en estos 2 bancos

El Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido como Lotería de Navidad, se celebrará en su fecha tradicional del 22 de diciembre y repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

El 22 de diciembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de todos los gallegos. Cada año, miles de personas sueñan con que les toque 'El Gordo', premiado con 400.000 euros. ¿Qué pasa si te toca? ¿Dónde se cobra?

Bancos donde cobrar premios gordos de la Lotería de Navidad

Loterías y Apuestas del Estado distingue los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llama premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los que acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros.

"Podrás cobrar los premios menores en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, a partir del día siguiente al del último sorteo en el que participe la apuesta", informa en su página web.

De lo contrario, si has resultado agraciado con un premio mayor, el premio se cobrará exclusivamente en las entidades financieras autorizadas por SELAE.

Así, las personas que tengan en su poder un décimo premiado con una cantidad igual o superior a 2.000 euros deberán acudir a las sucursales de BBVA y Caixabank a cobrar su premio. Para recibirlo, no es necesario tener una cuenta bancaria ni en BBVA ni en CaixaBank.

Aunque el tan ansiado 'Gordo' está premiado con 400.000 euros el décimo, Hacienda se lleva su parte; en concreto, con el 20% del premio siempre por encima de los 40.000 euros.

En el caso de que a una persona le toque el 'Gordo' de Navidad, acabaría ingresando en su cuenta 328.000 euros, tal y como explica Invertia de El Español. Para el segundo premio, el ingreso será de 108.000 euros y, para el tercero, de 48.000 euros.

¿Cuánto gastará de media cada gallego en lotería?

Cada gallego gastará este año 2025 una media de 83,29 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el próximo lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.

Esta cifra supone 7,21 euros más que la media española, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

No obstante, esta cantidad se trata de una estimación. El dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña.

Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar este año es Castilla y León, con una media de 121,28 euros, seguida de Asturias (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragón (102,15 euros) y Cantabria (101,98 euros).

A continuación, se sitúan: País Vasco (87,43 euros), Castilla-La Mancha (86,47 euros), Comunidad de Madrid (85,19 euros), Comunidad Valenciana (85,17 euros) y Galicia (83,29 euros).

Mientras, según los datos recogidos por Europa Press, los que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros).

Le siguen Baleares (42,94 euros), Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros), Navarra (58,62 euros), Andalucía (64,05 euros), Extremadura (70,61 euros) y Murcia (73,24 euros).