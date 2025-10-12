Ya es oficial: ayudas de 100 euros para la compra de gafas y lentillas en Galicia si figuras en esta lista

La miopía infantil se consolida como una de las grandes preocupaciones respecto a la salud visual en España. De hecho, 1 de cada 10 menores tiene problemas de visión no corregidos por motivos económicos.

Con el objetivo de reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una ayuda para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto.

100 euros de ayuda directa

Un niño con gafas estudiando y haciendo la tarea Shutterstock

Buenas noticias para las familias gallegas: el Gobierno de España acaba de aprobar una ayuda directa de 100 euros para la compra de gafas y lentillas destinada a menores de 16 años. El Plan Veo cuenta con un presupuesto de 47,77 millones de euros y cubrirá las adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

La subvención, que asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria, cubrirá parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

La ayuda se tramitará mediante concesión directa. Las personas beneficiarias, o sus tutores legales, podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso de los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.

Si el coste de las gafas o lentillas es inferior a esa cifra, la familia no tendrá que pagar nada. Si el coste es superior, la familia solo tendrá que abonar la diferencia. En el caso de las lentillas, se contempla que la ayuda cubra también el líquido y las unidades necesarias para un año.

Los menores que ya usaban gafas o lentillas antes del Plan, podrán acceder a la ayuda si un óptico-optometrista determina que necesita un nuevo equipo. Si el problema se identifica por primera vez en Atención Primaria, el menor será derivado a un servicio público de oftalmología, y si el especialista receta gafas o lentillas, la familia podrá acudir con la receta a una óptica adherida al Plan.

Plazos y fechas

El Plan Veo cuenta con una financiación total de 47.775.000 euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios. Para el año 2025 se asigna una dotación inicial de 1.000.000 euros y 46.775.000 euros para 2026.

La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de esta medida.

Los defectos de refracción, como la miopía y el astigmatismo, afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España. Por eso, esta actuación contribuye a ampliar el acceso a prestaciones esenciales, reforzando el papel clave de los profesionales ópticos-optometristas.