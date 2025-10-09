La Feria Conxemar de Vigo supera "todos los récords" pero insiste en la necesidad de más espacio

Sensación "agridulce" para los organizadores de la Feria Conxemar de productos del mar congelados, que este jueves cierra su 26ª edición. Lo hace "superando todos los récords", tanto de expositores como de visitantes y cifra de negocio, aunque con la necesidad de ampliar y adecuar el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) de manera urgente.

"No hemos avanzado absolutamente nada en nuestras reivindicaciones", ha señalado ante los medios de comunicación el presidente de Conxemar, Eloy García, que ha reivindicado que en esta edición el evento ha logrado pasar la barrera de los 800 expositores y casi 30.000 visitantes.

Unas cifras de récord que se solapan con la urgente necesidad de ampliar el Ifevi para atender la demanda no cubierta de expositores y de mejorar accesos, aparcamientos e instalaciones del recinto.

Si bien un nuevo pabellón podría tardar varios años en construirse desde que se acuerde, las obras de conservación podrían ser más inmediatas. Actualmente, García define como un "efecto furancho", desde el estado de la rotonda del Ifevi, pasando por la pintura, hasta las "deficiencias" en enganches o puntos de luz.

Para la ampliación del recinto, ha insistido en la importancia de que las administraciones se pongan de una vez de acuerdo para llevarlo a cabo.

El presidente de Conxemar ha reiterado que hay una demanda de unos 6.000 metros cuadrados de espacio que no se puede satisfacer, lo que supone un ingreso de 20 millones de euros cada año que se deja de hacer, un precio inferior a lo que requeriría construir otro pabellón.

"Perdemos un pabellón al año", ha apostillado. "No podemos estar en el día de la marmota constantemente. Quien quiere venir aquí y no puede, va a buscar otro sitio y luego no lo recuperaremos", ha sentenciado en referencia también a la solicitud de bajar el IVA a los productos pesqueros.

Valoración "absolutamente positiva"

A la "insatisfacción" de no poder atender toda la demanda, Eloy García ha hecho una valoración "absolutamente positiva" de los tres los días de evento, y ha destacado el plan de tráfico, que ha permitido fluidez en los accesos.

Por ello, ha agradecido el trabajo no solo del personal de Conxemar, sino de los cuerpos y fuerzas de seguridad que han permitido que se lleve a cabo la feria y también el trabajo de los periodistas y medios de comunicación que ayudan a difundirla.