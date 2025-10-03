Conxemar volverá a ensalzar a los músicos emergentes en un festival en Vigo

En el marco de la Feria Conxemar, la Internacional de Productos del Mar Congelados que, la próxima semana, regresará a Vigo con las novedades del sector; la organización del evento organizará nuevamente Conxemar Fest, un concurso con el que pretende aupar a los artistas emergentes gallegos en colaboración con Radio Vigo y Los 40 Vigo.

Esta cita, que se celebrará este mismo viernes en Porta do Sol a las 19:00 horas, nació también con la pretensión de acercar Conxemar a la ciudad. Serán tres los grupos finalistas que actuarán en el centro de la ciudad tras imponerse entre 74 bandas y solistas de toda la comunidad: Amparo (Vigo), Malfinde (Vigo) y Superglú (Ferrol).

Tras las actuaciones, un jurado profesional decidirá quién se alza con los premios: 5.000 euros y la oportunidad de actuar en la Feria Conxemar para el ganador, 3.000 euros para el segundo clasificado y 1.000 euros para el tercero. Los ganadores asumirán el cometido de cerrar la Feria Internacional el próximo 9 de octubre.

Foodtrucks en pleno centro

Conxemar Fest volverá a combinar la música en directo con la gastronomía. Durante la jornada, los

asistentes podrán degustar diferentes elaboraciones en tres foodtrucks instaladas en la plaza, con tapas elaboradas a base de productos del mar congelados. Estas tapas se ofrecerán al público por 2,5 euros, destinándose la recaudación a la Fundación Fish Nation, encargada de promover el

cuidado de los océanos y promocionar el consumo de productos de origen acuícola.