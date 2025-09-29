Regresa a Pontevedra la gran cita del comercio digital gallego

El Pazo da Cultura de Pontevedra reúne a más de treinta expertos nacionales en marketing digital y comercio electrónico Ecommerce Days

Pontevedra volverá a ser la sede del marketing digital. El Pazo da Cultura de la Boa Vila acogerá la cuarta edición del Ecommerce Days los días 9 y 10 de octubre, cuando más de 30 expertos nacionales buscarán inspiración, formación y nuevas oportunidades de negocio.

Organizado por el Clúster del Ecommerce Galego y Marketing4eCommerce, este encuentro se ha consolidado como una de las citas más importantes para los profesionales del sector en el noroeste de España. Además, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Concello de Pontevedra.

Durante dos jornadas, directivos, responsables de marketing digital, marcas, agencias y proveedores participarán en conferencias, mesas redondas, entrevistas y talleres prácticos. El objetivo es ofrecer una visión completa de las tendencias que marcarán el futuro del sector.

La innovación y la inteligencia artificial serán dos de los ejes de conversación durante todo el evento. También la automatización de procesos y los nuevos hábitos de consumo, siempre con herramientas y estrategias aplicables desde el primer día.

Más de 30 expertos

Entre los más de 30 expertos que participarán en la cuarta edición del Ecommerce Days, se encuentran representantes de compañías líderes como PcComponentes, Civitatis o el Celta —con Gael García, director de Márketing e Comunicación—.

Konachadas y el creador de contenido, Xurxo Carreño, serán otras de las figuras más relevantes que estarán presentes en la gran cita del marketing digital de Galicia.

Los premios del Ecommerce Galego

Tras haber disfrutado el jueves 9 de octubre de la Ecommerce Night, una cena de confraternidad en el restaurante Varela del chef Pepe Vieira, el viernes será la entrega de la primera edición de los Premios do Ecommerce Galego.

La organización trata así de reconocer el talento y la innovación de las tiendas online de la comunidad. Hay dos categorías: Mellor Ecommerce Galego (para proyectos con facturación superior a 500.000 euros en 2024) y Mellor Ecommerce Emerxente.

La organización seleccionará cinco finalistas por categoría y serán los propios asistentes al evento quienes elijan los ganadores mediante votación pública a través de la app oficial de Ecommerce Days el viernes 10 de octubre.