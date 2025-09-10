Zona Franca de Vigo pone en marcha una nueva edición del programa ViaExterior
El programa se presenta como una herramienta estratégica para que las pymes gallegas den el salto al exterior con acompañamiento experto y acceso a nuevas oportunidades de negocio
El Consorcio de la Zona Franca de Vigo ha presentado este miércoles una nueva edición del programa ViaExterior, que tiene como objetivo acompañar a las pymes gallegas en sus procesos de internacionalización.
La presentación se celebró en el Círculo de Empresarios de Galicia, donde el delegado de la Zona Franca, David Regades, destacó que "ViaExterior no solo ofrece formación sobre mercados internacionales, sino que proporciona a las empresas un acompañamiento integral y personalizado, combinando formación práctica, mentoría individualizada y acceso a una red de contactos internacionales que multiplica sus oportunidades de éxito".
Un programa que, ha valorado Regades, ha logrado reconocimiento y prestigio, que se demuestra en que "ha conseguido que hasta el 90% de las empresas que participan hayan logrado sus objetivos".
La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, ha subrayado que este programa "ya ha demostrado ser un motor de internacionalización para muchas empresas gallegas" y se ha convertido en un referente para "abrir puertas, crear oportunidades y apostar por el futuro de nuestro tejido empresarial".
Consolidado ya como una referencia en Galicia en materia de internacionalización, ViaExterior se reafirma como una herramienta estratégica para que las pymes den el salto al exterior con acompañamiento experto y acceso a nuevas oportunidades de negocio.