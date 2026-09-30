La Marcha Aspanaex regresa a Vigo para dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo y la Asociación Aspanaex colaboran un año más en la celebración de la Marcha Aspanaex, una andaina de seis kilómetros que tendrá lugar el próximo domingo 4 de octubre.

Esta iniciativa, que se celebra desde 1984, tiene como principal objetivo dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual, reivindicar sus derechos y recaudar fondos que contribuyan a mejorar su calidad de vida y atender sus necesidades.

Como parte de su colaboración, el Centro Comercial Gran Vía de Vigo habilitará un punto de inscripción y recogida de dorsales el sábado 3 de octubre, en horario de 12:00 a 20:00 horas, en la Planta 0, en la zona de Carrefour. De esta forma, todas aquellas personas que deseen participar en la marcha podrán acercarse al centro comercial tanto para formalizar su inscripción como para recoger su dorsal, facilitando así su participación en esta iniciativa solidaria.