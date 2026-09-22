Abren las inscripciones para la XIV Carrera Solidaria contra la esclerosis múltiple en Vigo

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO) abre las inscripciones para participar en su XIV Carrera Solidaria 'Eu Móvome pola Esclerose Múltiple', que será el próximo domingo 25 de octubre, a partir de las 11:00 horas, en la Alameda de Bouzas.

El registro de participantes puede realizarse hasta el próximo 20 de octubre a través de Magma Sports.

Tanto la salida como la meta del Eu Móvome estarán situadas en la Alameda Suárez Llanos y recorrerá las calles Pescadores, Eduardo Cabello, Avenida Beiramar, Jacinto Benavente, Coruña y Tomás Alonso; sumando una distancia total de cinco kilómetros. La carrera, de carácter competitivo y cronometrada, contará con dos modalidades opcionales: 5K (una vuelta al recorrido) y 10K (dos vueltas al recorrido).

Además, el evento también ofrecerá una andaina de 5K sin límite de edad en la que podrán participar menores acompañados de un adulto y todas aquellas personas que opten por hacer el recorrido andando.

Al igual que en la edición de 2025, la recogida de dorsales y chips tendrá lugar exclusivamente en la sede de AVEMPO (Calle Camilo Veiga, 44 bajo), 23 y 24 de octubre. El viernes el horario será de 16:00 horas a 20:00 horas y el sábado de 10:00 horas a 20:00 horas.

Una vez más, también se ha habilitado un Dorsal 0 solidario desde tan solo 5 euros para todas las personas que, sin participar en la carrera, quieran colaborar con la causa. Todos los fondos recaudados en cualquiera de las modalidades irán destinados íntegramente al mantenimiento de los servicios que la asociación ofrece en su sede a las personas con EM y sus familiares.