Récord mundial en Vigo: 41 horas de pádel para registrar el partido más largo de la historia

Protagonistas del encuentro junto a Abel Caballero y el concejal de Deportes, Manel Fernández XII Torneo de Padel de Vigo

El Máis que Auga de Barreira ha vivido historia del pádel este fin de semana. Brais Rey, Martín Domínguez, Jorge Bigotes y Pablo Santos consiguieron el récord mundial del partido de pádel más largo de la historia.

Durante 41 horas de juego, 100 sets y dos noches sin dormir, los cuatro deportistas compitieron durante el XII Torneo de Padel Concello de Vigo. La moneda cayó del lado de Brais y Martín, que vencieron a Jorge y Pablo con un resultado final de 57 a 43.

A pesar del enorme esfuerzo realizado, acabaron en muy buenas condiciones. Los últimos puntos del partido se disputaron con cierta intensidad, impulsado por el público asistente. Este sábado también se celebró el torneo amateur de menores.

Al acabar el encuentro, se sucedieron los abrazos entre los cuatro jugadores, que culminaron un "reto que difícilmente olvidarán". Luego, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el concelleiro de Deportes, Manel Fernández, hicieron entrega del cheque solidario de 1.230 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Y es que todo el partido tuvo presente un componente solidario. Por cada dos minutos de partido, la organización donó un euro a la entidad sin ánimo de lucro, hasta que se completaron los 1.230 euros recaudados a lo largo de las 41 horas de juego.