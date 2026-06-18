El vigués Unai Sánchez conquista el bronce en mazas en el Campeonato de España

El joven gimnasta vigués Unai Sánchez, del Club Maniotas, se colgó la medalla de bronce en la jornada final de los Campeonatos de España de gimnasia rítmica masculina, celebrados en el Palacio Multiusos de Guadalajara.

Sánchez firmó una destacada actuación en la fase clasificatoria, donde compitió en los ejercicios de cuerda (11.º, con 20,600 puntos), aro (9.º, con 21,650) y mazas (3.º, con 23,600), resultado que le permitió acceder a la final de este último aparato. La suma de sus puntuaciones (65,850 puntos) le valió además la sexta posición en la clasificación general por aparatos, obteniendo diploma nacional.

Ya en la final de mazas, Unai volvió a demostrar su regularidad al repetir la tercera posición lograda en la ronda previa, esta vez con una nota de 23,550 puntos. Solo Raúl Fresneda, del Rítmica Talavera y a la postre campeón de España, igualó su puntuación de la clasificatoria (24,900).

La lucha por el bronce se resolvió por un estrechísimo margen. Sánchez terminó empatado a puntos con Omar García, del Gimnasia Conil, pero una mejor valoración en la ejecución (6,300 frente a 6,200) decantó la balanza a favor del vigués, que aseguró así un puesto en el podio nacional.