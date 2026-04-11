Así se prepara la Vig-Bay: "Ir sin entrenar puede ser un peligro para la salud"

Es la prueba estrella del calendario runner en la Comarca de Vigo y alrededores. La Vig-Bay, que este año soplará los 25, es también una cita muy querida y especial para todos los que habitan la ría de Vigo y los arenales de las siempre espectaculares playas de la ciudad y de las vecinas Nigrán y Baiona.

La prueba deportiva, que reunirá a más de 8.000 corredores, tendrá este año representación de todas las comunidades autónomas. Destaca, además, la creciente participación femenina: en la MiniBay ya hay más mujeres que hombres. La cita será este 12 de abril a partir de las 10:00 horas, momento en el que arrancará la Vig-Bay. La MiniBay arrancará media hora antes.

Con todo, hasta llegar a este momento, los corredores se han preparado a conciencia. La imagen más habitual en las últimas semanas por la costa vigo-baionesa ha sido la de runners probando las distintas etapas del circuito, pero también se han dejado ver más movimiento de lo habitual en este sentido en lugares como O Castro o Beiramar.

4 meses de trabajo

Los profesionales advierten de la importancia de preparar el cuerpo de cara a una prueba deportiva tan exigente. "No hacerlo puede conllevar un peligro grande para nuestra salud, a pesar de la edad o de la buena forma física en otros deportes. También puede suponer que estas celebraciones, que comienzan como un reto personal o una manera de disfrutar de este deporte, se transformen en auténticas torturas", cuenta Miguel Gundín, que este año ha venido preparado a corredores para la cita desde hace cuatro meses. "Los primeros meses trabajamos en conseguir una buena base aeróbica, para luego en los posteriores, hacer un trabajo para mejorar el umbral y poder subir el ritmo de carrera. No nos podemos olvidar en ningún momento de la importancia del trabajo de fuerza en estas carreras largas, ya que en muchas ocasiones, es lo que nos impide finalizarlas", anota.

Miguel Gundín en una carrera. Fotop/Cedida

Javier Giráldez, natural de Nigrán y uno de los corredores más fieles a la prueba -la de este domingo será su 12.ª prueba- cuenta cómo se ha preparado él: "Suelo empezar a preparar la carrera en noviembre o diciembre, aunque más intensamente a partir de enero, con entrenos tres o cuatro días por semana", remarca.

Javier Giraldez durante una Vig-Bay. Víctor Rodríguez

Por su parte, Lucía Martínez Comesaña es también corredora experimentada: Esta será su séptima Vig-Bay. "La llevo preparando desde el mes de enero, con tiradas largas el fin de semana y otras más cortas entre semana. Lo anterior combinado con trabajo específico de fuerza", señala. "Además, el 29 de marzo hicimos con el club un entrenamiento que llamamos la 'pre-VigBay' en la que realizamos prácticamente todo el recorrido de la carrera: salimos de Samil y terminamos en Santa Marta, a un kilómetro de la meta. Ahora solo queda disfrutar el domingo", añade.

Lucía Martínez Comesaña Cedida

"La Vig-Bay siempre ha sido un sueño"

Al contrario que para Javier y Lucía, para Lorena Pérez, de O Val Miñor, será la primera Vig-Bay, una prueba que ella veía "como un sueño". La corredora admite que "siempre la veía desde fuera", pero el año pasado completó la MiniBay y, esta edición, coincidiendo con el 25 aniversario de la prueba, buscará cumplir su sueño y completar la media maratón: "Como estoy mejor preparada me anoté a la Vig-Bay como un reto personal y animada por mis compañeros y compañeras de mi equipo, el C.A.R. Marisqueiro", explica. "He entrenado entre dos y tres veces por semana usando para ello parte del recorrido", añade.

Lorena Pérez, participante en la Vig-Bay. Cedida/KilosdeSobra

También para Rebeca Lojo será su segunda media maratón, algo que "significa mucho" para ella: "El año pasado iba a ser mi debut, pero una lesión me lo impidió, así que poder hacerla este año y en el 25 aniversario la hace todavía más especial", remarca esta viguesa. "Me estoy preparando con bastante constancia, combinando entrenamientos de calidad con el trabajo de fuerza y la prevención de lesiones, ya que al final todo suma para llegar en buenas condiciones", añade.

Rebeca Lojo. Cedida

Lojo ha entrenado durante todo este tiempo con el club Athletics Fisioterapia San Lázaro y, de manera más puntual y social, asistiendo a las quedadas de Shaka club: "Hay muy buen ambiente en ambos y compartir la preparación con ellos suma mucho tanto a nivel deportivo como personal", concluye.

"La más bonita"

Los corredores coinciden en lo "bonita" y "especial" que es esta carrera: "Esta prueba es muy especial para los corredores gallegos, ya que, en mi opinión y con perdón hacia las otras, es la más bonita", señala Gundín. "Es la mejor, sin lugar a dudas", coincide Giráldez. "Para mí es una de las carreras más bonitas que se celebran en el sur de Galicia y, sin duda, la más multitudinaria", concluye Lucía.