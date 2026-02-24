Vigo,entre las diez ciudades del circuito Ponle Freno de 2026

Vigo,entre las diez ciudades del circuito Ponle Freno de 2026 Ponle freno

Tu Deporte

Vigo,entre las diez ciudades del circuito Ponle Freno de 2026

La cita se celebrará el 5 de julio y contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros, además de carreras infantiles

Podría interesarte: Abiertas las inscripciones para participar en LA21 Media Maratón de Vigo

Publicada

Vigo, junto a Badalona, Zaragoza, Palma, Málaga, Valencia, Bilbao, Santander, Madrid y Las Palmas, será una de las diez ciudades que formarán parte del circuito 2026 de las carreras Ponle Freno, en apoyo a las víctimas de accidentes de tráfico. Así lo anunciaron este martes los organizadores en la presentación oficial de esta iniciativa impulsada por Atresmedia y Fundación AXA.

José Ramón Lete y Diego Calvo.

La cita en Vigo se celebrará el 5 de julio y contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros, además de carreras infantiles. El lema de la edición 2026 será: "Juntos, sí podemos".

El circuito cerró 2025 con cifras récord, al alcanzar 39.423 participantes inscritos y una recaudación total de 441.503 euros. En la presentación de la edición 2026 participaron, entre otros, el director general de Fundación AXA, Josep Alfonso; el director de Servicios de Marketing de Atresmedia Publicidad, Fernando Pino; el segundo teniente de alcalde de Badalona, Daniel Gracia; la coordinadora general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, María José Aparicio Sanchiz; y los embajadores de Ponle Freno, Martín Fiz y Abel Antón, campeón y bicampeón del mundo de maratón, respectivamente.

Fiz subrayó que se trata de "carreras totalmente diferentes", que combinan "deporte, salud y un fin muy claro: las víctimas de accidentes de tráfico". Por su parte, Abel Antón destacó el "cariño especial" que rodea a estas pruebas, en las que, aseguró, "se ha hecho equipo".

La recaudación procede íntegramente de las inscripciones de los participantes y se destina desde el inicio a proyectos de apoyo a víctimas de accidentes de tráfico, reflejando la filosofía con la que nació esta iniciativa: trasladar el impacto más allá de las pantallas y las ondas para generar una ayuda real y directa.

Desde su puesta en marcha en 2008, el circuito ha recaudado más de 3,5 millones de euros y ha permitido desarrollar proyectos junto a distintas instituciones y organismos para mejorar la calidad de vida de las víctimas y promover iniciativas de prevención y concienciación. En total, más de 390.000 corredores han participado en las distintas modalidades de Ponle Freno.