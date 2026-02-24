Vigo,entre las diez ciudades del circuito Ponle Freno de 2026

Vigo, junto a Badalona, Zaragoza, Palma, Málaga, Valencia, Bilbao, Santander, Madrid y Las Palmas, será una de las diez ciudades que formarán parte del circuito 2026 de las carreras Ponle Freno, en apoyo a las víctimas de accidentes de tráfico. Así lo anunciaron este martes los organizadores en la presentación oficial de esta iniciativa impulsada por Atresmedia y Fundación AXA.

La cita en Vigo se celebrará el 5 de julio y contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros, además de carreras infantiles. El lema de la edición 2026 será: "Juntos, sí podemos".

El circuito cerró 2025 con cifras récord, al alcanzar 39.423 participantes inscritos y una recaudación total de 441.503 euros. En la presentación de la edición 2026 participaron, entre otros, el director general de Fundación AXA, Josep Alfonso; el director de Servicios de Marketing de Atresmedia Publicidad, Fernando Pino; el segundo teniente de alcalde de Badalona, Daniel Gracia; la coordinadora general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, María José Aparicio Sanchiz; y los embajadores de Ponle Freno, Martín Fiz y Abel Antón, campeón y bicampeón del mundo de maratón, respectivamente.

Fiz subrayó que se trata de "carreras totalmente diferentes", que combinan "deporte, salud y un fin muy claro: las víctimas de accidentes de tráfico". Por su parte, Abel Antón destacó el "cariño especial" que rodea a estas pruebas, en las que, aseguró, "se ha hecho equipo".

La recaudación procede íntegramente de las inscripciones de los participantes y se destina desde el inicio a proyectos de apoyo a víctimas de accidentes de tráfico, reflejando la filosofía con la que nació esta iniciativa: trasladar el impacto más allá de las pantallas y las ondas para generar una ayuda real y directa.

Desde su puesta en marcha en 2008, el circuito ha recaudado más de 3,5 millones de euros y ha permitido desarrollar proyectos junto a distintas instituciones y organismos para mejorar la calidad de vida de las víctimas y promover iniciativas de prevención y concienciación. En total, más de 390.000 corredores han participado en las distintas modalidades de Ponle Freno.