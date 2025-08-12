Nigrán (Pontevedra) contará con una gran pista de surfskate en la playa de Patos

El Ayuntamiento de Nigrán acaba de licitar la construcción de una pista de surf-skate en Patos que se sumará al pump-track del céntrico barrio del Salgueiral, también en fase de contratación. En concreto, se ubicará en la zona infantil a un lado del aparcamiento de la playa de La Cansadoura.

Así, la infraestructura ocupará una superficie de 366 metros cuadrados, construyéndose en forma de anillo cerrado en asfalto con un lado recto con curva de 2,40 y 7 metros respectivamente y otro tramo sinuoso con curvas de 2,40 metros.

El objetivo del surfskate es llevar los movimientos y las sensaciones del surf al asfalto, empleando un skate con unos ejes que simulan el movimiento fluido de una tabla de surf en una ola, por lo que es una infraestructura fundamental para perfeccionar técnicas vinculadas al surf o entrenar cuando la situación del mar no lo permite.

"Será un espacio público de calidad que no modificará el entorno", incidió el regidor, Juan González. Se financiará con el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra, teniendo un presupuesto base de 44.356 euros.