Más de 60 personas toman la Ría de Vigo en una regata que rompe barreras

La Ría de Vigo acogió este sábado la quinta edición de la Regata Inclusiva "Vigo a Vela", en la que participaron más de 60 personas con discapacidad física, intelectual o sensorial a bordo de once embarcaciones.

Organizada por las consultoras gallegas MundiNova y QualityNova, la iniciativa busca promover la inclusión a través del deporte y reunió a usuarios de una docena de entidades sociales, entre ellas Discamino, Celta Integra, Fundación Menela, Aceesca y el Grupo Social ONCE.

Los participantes recorrieron 15 millas náuticas en barcos de vela-crucero cedidos por propietarios particulares, Sailway y la Escuela Naval Militar. La embarcación Elsinor, patroneada por Juan Carlos Aladro y con un equipo de Discamino, se hizo con la victoria.

El segundo puesto fue para el Vikingo, tripulado por miembros de la Fundación Menela, mientras que el Sailway, con usuarios de Aceesca, completó el podio.

"Vigo a Vela" se presenta como la única regata inclusiva de España que se celebra en embarcaciones de vela-crucero. El evento cuenta con la colaboración del Real Club Náutico de Vigo, Sailway y Asdegal, además del respaldo de distintas instituciones y empresas.

La iniciativa fue finalista en 2025 de los Premios de Diversidad e Inclusión del Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Adecco.