Vigo da el pistoletazo de salida a los Juegos Europeos de Policías y Bomberos: 3.000 participantes de 40 países

Vigo se convierte desde este viernes en escenario de los XI European Police & Fire Games, los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, que reunirán a unos 3.000 profesionales de los cuerpos de seguridad y emergencias procedentes de 40 países hasta el próximo 18 de octubre.

La inauguración comenzará con un desfile que partirá a las 18:30 horas desde la plaza de Compostela y a las 20:00 horas, tendrá lugar un acto en la Puerta del Sol.

Durante diez días, los participantes competirán en cerca de 50 deportes y alrededor de 120 eventos, entre los que figuran pruebas de atletismo, natación, ciclismo, deportes de equipo y raqueta, artes marciales, fuerza, resistencia y habilidades profesionales. Vigo será la sede principal, aunque también habrá competiciones en otros puntos del entorno de la ría.

Una subvención de 300.000 euros

El alcalde ha anunciado este viernes que la Junta de Gobierno local ha aprobado una subvención de 300.000 euros para la organización del evento, una aportación municipal que ya había sido anunciada durante la presentación de los juegos el pasado mes de marzo.

La competición, que celebra su undécima edición y conmemora los veinte años de estos juegos europeos, regresa a la península ibérica después de su celebración en Braga (Portugal) en 2024.