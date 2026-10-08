La ría reúne este sábado a más de 60 personas con discapacidad en la regata inclusiva "Vigo a Vela"

La ría de Vigo acogerá este sábado, 10 de octubre, la V Regata Inclusiva "Vigo a Vela", que reunirá a más de 60 personas con discapacidad física, sensorial o intelectual a bordo de 11 embarcaciones.

En esta edición participarán usuarios de 11 entidades sociales, entre ellas ONCE, Discamino, Celta Integra, Hogar y Clínica San Rafael, EVD Galicia, ASEM Galicia y Aceesca, y se incorporará por primera vez una embarcación de la Escuela Naval Militar.

El director de la regata, Diego Maraña, destacó durante la presentación celebrada este jueves que "la inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones", sino que necesita "oportunidades reales para compartir espacios, asumir retos y disfrutar juntos". "En cada barco habrá personas con capacidades distintas, pero una sola tripulación y un objetivo común", añadió.

La prueba está organizada por MundiNova y Qualitynova Consultores, con la colaboración del Real Club Náutico de Vigo, Sailway y Asdegal.

La jornada comenzará a las 09.15 horas con la recepción de los participantes en la dársena deportiva del Náutico, mientras que la salida de las embarcaciones está prevista para las 10.00 horas.

El regreso al pantalán se estima sobre las 12:30 horas y la actividad concluirá a las 13:00 con la entrega de premios.

La iniciativa llega a su quinta edición después de haber sido finalista en 2025 de los VIII Premios de Diversidad e Inclusión.