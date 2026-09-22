Vigo acoge un torneo internacional de hockey contra la hiperplasia suprarrenal congénita

El Pabellón Municipal Pablo Beiro, en Bouzas, será escenario los días 26 y 27 de septiembre el Torneo de Hockey sobre Patines, una competición solidaria internacional organizada por el Hockey Club Cíes y la Asociación Española de Personas Afectadas por Hiperplasia Suprarrenal Congénita, con el objetivo de apoyar la lucha contra una enfermedad rara.

"El Concello va a seguir colaborando y contribuyendo al desarrollo del hockey y de todo el deporte", aseguró este martes el concejal de Deportes, Manel Fernández, quien animó a la ciudadanía a asistir a la competición, que alcanza su segunda edición con el apoyo del Concello de Vigo, por su vertiente solidaria con las personas afectadas por la hiperplasia suprarrenal congénita.

El presidente del Hockey Club Cíes, Leonardo Torres, avanzó la presencia en Vigo de equipos de la élite internacional masculina y femenina de este deporte. Explicó que competirán dos equipos femeninos campeones de Europa: Marineda, de A Coruña, y Sanjoanense, de Portugal; así como el equipo masculino de Barcelos, también campeón de Europa, entre otros. Además, participarán nueve equipos de las categorías inferiores, con la presencia de más de 1.000 personas.

"Lo hacemos por una buena causa, para recaudar fondos, como el año pasado, con la finalidad de poder aportar nuestro granito de arena para que se investigue esta enfermedad", afirmó.

Isabel Castro, presidenta de la Asociación Española de Personas Afectadas por Hiperplasia Suprarrenal Congénita, destacó la importancia de esta nueva convocatoria y trasladó su agradecimiento al club de hockey y al Concello de Vigo "por pensar en las niñas y niños afectados por esta patología renal" y por celebrar una competición deportiva que aporta "mucha visibilidad" a la enfermedad y a la importancia de la investigación.

Hugo Barreiro y Elena Mosquera, directivos del club, destacaron la importancia de la vertiente solidaria del torneo.