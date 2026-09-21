Saúl Bello, el estudiante de la UVigo que sube al podio mundial universitario en lucha playa

Saúl Bello, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo, logró la medalla de plata de lucha playa en el Campeonato del Mundo Universitario de Deportes de Playa, en la categoría de menos de 80 kilos.

El mundial, celebrado en la localidad portuguesa de Figueira da Foz, reúne a cerca de 600 estudiantes de 31 países y que engloba cuatro modalidades deportivas.

Bello reconoce la "ilusión" que le supuso poder subir al podio por primera vez en una competición internacional. "Por todo el evento y por el valor que tiene esta medalla en sí, la verdad es que estoy muy orgulloso", reconoce sobre una medalla que recibió como una de las más "importantes a nivel emocional» de su carrera deportiva, que se suma a logros como la primera vez que se proclamó campeón de España de lucha olímpica, en categoría cadete, o cuando volví a conseguir quedar campeón en categoría sub23".

Bello inició su participación con una victoria frente al representante croata, Andrija Durdevic. Posteriormente, derrotó también al portugués Dinis Silva, para caer después ante el moldavo Ojog, quien se proclamó campeón tras vencer en todos los combates. Finalmente, el estudiante del campus de Pontevedra derrotó al brasileño Jeanderson Guerra, garantizándose así la medalla de plata.

"Fue una sorpresa poder llegar hasta un segundo puesto, ya que, aunque vas con la predisposición de hacerlo lo mejor posible, la primera participación en un mundial a este nivel implica también una toma de contacto", reconoce Bello.