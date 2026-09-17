Cuenta atrás en Sanxenxo (Pontevedra) para la 11º Regata Rey Juan Carlos I

Cruceros de la flotas de ORC compitiendo en Sanxenxo en la pasada edición María Muiña / Regata Rey Juan Carlos

Sanxenxo (Pontevedra) ya está preparado para recibir la flota de la 11ª Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster. Cerca de 200 inscritos participarán este fin de semana en una nueva edición de la cita organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo.

La Ría de Pontevedra se volverá a convertir en un punto de encuentro de algunas de las principales clases de vela de crucero, clásica y ligera: ORC, Xacobeo 6 Metros, J80, JCH Veteranos, ABANCA Optimist y los equipos de Fundación Talgo Vela Adaptada y Escuela conforman el amplio programa deportivo que empieza este viernes.

La cita será decisiva para ORC y J80, al tratarse de la última prueba puntuable del Trofeo Presidente de la Xunta. En ORC, Trofeo Diputación de Pontevedra, se reunirán nombres habituales en Sanxenxo como el “Mirfak” de Diego López, “Deep Blue 2.1” de Vicente Cid o “Saplicco II” de Joao Serodio.

Por su parte, entre los 132 inscritos de Optimist destaca la presencia de la portuguesa Sarah Pacheco, vencedora en 2025 y que regresa este año a Sanxenxo dentro de una flota con representación de España, Portugal, Noruega, Reino Unido, Italia, Polonia y Marruecos.

Clase Xacobeo 6 Metros

La histórica flota de 6 Metros vuelve a tener una presencia destacada en la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster. No faltan en la lista de inscritos el "Bribon", patroneado por el rey emérito Juan Carlos I o el subcampeón del mundo "Titia".

La clase, que disputará también su Campeonato Gallego, cuenta con un programa de un máximo de seis pruebas a lo largo de las tres jornadas. La primera salida está prevista para este viernes a las 16:00 horas.

Diez J80 pelearán por el Campeonato Ibérico

También habrá mucho en juego para la flota de J80. Diez equipos se han inscrito para una edición en la que Sanxenxo decidirá el Campeonato Ibérico de la clase y será, además, la última parada del Trofeo Presidente de la Xunta.

Entre los participantes se encuentra el defensor del título y del Trofeo Presidente de la Xunta "Okofen", de Javier de la Gándara. Es un peso pesado de la clase y una referencia en Sanxenxo, donde ha ganado hasta en cuatro ocasiones (2017, 2018, 2019 y 2025).

Para ellos, el bocinazo de salida llegará el sábado a partir de las 13:00 horas. El programa contempla para los monotipos un máximo de seis pruebas entre sábado y domingo.

Tres jornadas de competición

La clase ABANCA Optimist será mañana la primera en competir y dará el pistoletazo de salida en el agua a partir de las 14:00 horas. Dos horas más tarde, a las 16:00h, será el turno de ORC 0-4, Xacobeo 6 Metros y Fundación Talgo Vela Adaptada y Escuela.

El sábado se ampliará el número de clases en competición. Los Optimist comenzarán a las 12:00 horas y, desde las 13:00 horas ya navegarán todas las clases en liza.

El domingo se disputará la jornada definitiva. Los Optimist volverán al agua a partir de las 11:00 horas mientras que el resto de las clases lo harán desde el mediodía. La entrega de trofeos, programada para las 18:30 horas, pondrá el broche final a la 11ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster.