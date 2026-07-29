Estos son los 'riders' con nombre propio que participarán en Vigo en O Marisquiño 2026

Falta cada vez menos para que O Marisquiño vuelva a llenar Vigo de competiciones y música urbana. La organización ha desvelado este miércoles algunos de los principales riders que se sumarán a esta XXVI edición dentro de las competiciones de Skate, BMX, BMX Flatland y MTB Downtown, así como en las exhibiciones de Big Air y Freestyle Motocross (FMX).

La cita será del 6 al 9 de agosto en Vigo con una programación de acceso gratuito. El festival reunirá a 1.500 deportistas procedentes de 30 países en las ocho disciplinas deportivas. Samil concentrará la mayor parte de la actividad deportiva, mientras el MTB Downtown recorrerá el centro de la ciudad el sábado 8 de agosto. Se espera que el festival vuelva a superar los 150.000 asistentes.

Diferentes generaciones

Por un lado, dentro de las competiciones de skate o, más concretamente, las pruebas de la World Cup Skateboarding reunirán en Samil a diferentes generaciones de la escena internacional. El belga Noah de Jaeger llegará después de imponerse en el Mystic Sk8 Cup 2026, mientras Danny León regresará a O Marisquiño, donde mantiene una relación especialmente estrecha con la Miniramp. El madrileño, representante de España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, consiguió el pasado verano su novena victoria en el festival al imponerse de nuevo en esta prueba. El neerlandés Tijmen Overbeek y el chileno Marcelo Jiménez se suman a las principales confirmaciones masculinas.



En categoría femenina regresará la tinerfeña Abbie Burns, vencedora de la World Cup Skateboarding de Marisquiño 2025. Junto a ella competirá la gaditana Natalia Muñoz, que debutó en unos Juegos Olímpicos en París 2024.

En lo que tiene que ver con BMX, el vigués Saúl Vilar será la principal referencia local dentro de la categoría masculina y después de proclamarse campeón de España de BMX Freestyle Park en 2025. Vilar también subió al podio de BMX Street en O Marisquiño 2024. En lo tocante a la participación internacional, esta incluirá, además, al costarricense Álvaro Esquivel, el ecuatoriano Jonathan Camacho y el argentino Gaspar Guendulain.

Entre las confirmaciones femeninas destaca la japonesa Nene Naito, que con solo 18 años fue la participante más joven en la final femenina en su debut en X Games, donde terminó sexta en Salt Lake City 2025. También regresará la vasca Teresa Fernández-Miranda, campeona de España de BMX Freestyle Park en 2025, cuatro veces ganadora en Marisquiño y una de las riders españolas con mayor trayectoria internacional de la disciplina.

O Marisquiño. O Marisquiño

BMX, uno de los cuadros más "sólidos" de la edición

En esta modalidad, el neerlandés Sietse van Berkel regresará como vigente campeón de Europa y defensor de su victoria en O Marisquiño 2025. Entre sus principales rivales estará el madrileño Varo Hernández, número dos del ranking mundial UCI, cuarto en el Campeonato del Mundo de 2025 y ganador este año de los Jeux Urbains de Montreal, donde se impuso precisamente por delante de Van Berkel.

Entre los principales nombres españoles estará también el madrileño Alberto Moya, cuarto en el último Campeonato de Europa. En categoría femenina competirá la catalana Dasha Rabanete, una de las jóvenes figuras del Flatland nacional y medalla de bronce europea en 2025.

Por otra parte, en MTB Downtown, los ganadores de 2025 volverán a tomar la salida desde la Fortaleza de O Castro. El francés Adrien Loron defenderá su victoria después de comenzar 2026 con una segunda posición en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, una de las grandes referencias internacionales del descenso urbano. En categoría femenina regresará Sara Yusto, ganadora en Vigo en 2022, 2023 y 2025 y subcampeona de España de Descenso este año. Junto a ella competirá la chilena Fernanda Gildemeister, campeona de Descenso en 2024 en su país, cuarta en el Campeonato Panamericano de 2025 y con experiencia en la Copa del Mundo UCI.

Entre sus rivales estarán dos riders gallegos que llegan a O Marisquiño con títulos nacionales recientes. Héctor Quinteiro acaba de conquistar la Copa de España de Descenso 2026, mientras el gallego Marco Veiga revalidó en mayo el Campeonato de España de Enduro y suma ya dos victorias en el Downtown de Marisquiño. El chileno Bruno Lavagnino, especialista en descenso urbano con experiencia en las principales pruebas latinoamericanas, completa la selección de nombres destacados.

O Marisquiño. O Marisquiño

Ya por último, el Big Air reunirá también a algunos de los nombres más relevantes del BMX y el MTB freestyle internacional. El neozelandés Jed Mildon regresará a Vigo como una de las grandes referencias del BMX Big Air. En 2011 se convirtió en el primer rider en completar un triple backflip y, cuatro años después, estableció el récord Guinness del mayor número de backflips en un solo salto al conseguir el primer cuádruple. Junto a él estará el italiano Elia Benetton, campeón de Italia de BMX Freestyle Park en 2023 y 2024 y subcampeón nacional en 2025.



Entre los representantes del MTB, el catalán Bienvenido Aguado regresa a Vigo con un palmarés que incluye tres reconocimientos en Red Bull Rampage 2023: Best Trick, premio del público y McGazza Spirit Award. Junto a él estará el ibicenco Alejandro Bonafe, especialista en dirt jump y slopestyle y líder del campeonato NIGHT of the JUMPs 2026 después de ganar en Múnich y conseguir una segunda posición en Leipzig. En O Marisquiño 2025 compartió con Diego Solans la victoria en el Best Trick del sábado. El vigués Miguel Guerrero “Carolo”, ganador en O Marisquiño en 2022 y uno de los riders históricamente más vinculados al freestyle local, volverá a actuar ante su público.

O Marisquiño. O Marisquiño

Por último, en Freestyle Motocross Dany Torres y Andreu Lacondeguy figuran entre los grandes nombres de las exhibiciones de Freestyle Motocross. Torres, una de las figuras históricas del FMX español, fue campeón del Red Bull X-Fighters World Tour y sumó siete victorias en el circuito internacional. En 2025 fue además el primer ganador del casco dorado de O Marisquiño, elegido por el público como mejor rider de las sesiones de Samil. Andreu Lacondeguy aporta una sólida trayectoria en distintas disciplinas de los deportes de acción. Ganador del Red Bull Rampage de MTB freeride en 2014 y dos veces subcampeón de esta prueba, actualmente desarrolla su carrera en el freestyle motocross.