El Bribon del Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra) conquista su quinto Campeonato de Europa
El equipo del Rey Juan Carlos se impuso en el lago Lemán ante 50 embarcaciones de 14 países y amplía un palmarés que incluye también cuatro títulos mundiales
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El Bribon se proclamó este viernes campeón de Europa de la clase 6 Metros en el lago Lemán, en Suiza, y sumó el quinto título continental de su historia. El equipo español, que llegó a Ginebra como vigente campeón mundial y europeo, se impuso a una flota de 50 embarcaciones de 14 nacionalidades tras seis jornadas marcadas por las cambiantes y exigentes condiciones de navegación.
La regularidad de la tripulación y el trabajo de McDonald y Abascal a la caña permitieron al barco mantenerse entre los primeros puestos hasta certificar el triunfo en la jornada final. Con esta victoria, el Bribon acumula cinco Campeonatos de Europa —dos en Sanxenxo y los restantes en Francia, Portugal y Suiza— y cuatro Mundiales.
La vela española completó su actuación con el noveno puesto del Titia, de Mauricio Sánchez-Bella, vigente subcampeón del mundo, que llegó a luchar por el podio durante buena parte del campeonato.
El presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y director deportivo del Bribon, Pedro Campos, destacó el trabajo desarrollado desde el inicio del proyecto hace once años.
"Mirar atrás y ver que hemos conseguido cinco Campeonatos de Europa y cuatro Campeonatos del Mundo es motivo de un enorme orgullo", afirmó, antes de subrayar el compromiso del Rey Juan Carlos y de toda la tripulación.
Campos también puso en valor el papel del Bribon y el Titia para consolidar a Sanxenxo, Galicia y España entre los principales referentes internacionales de la clase 6 Metros.