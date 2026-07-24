El Bribon del Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra) conquista su quinto Campeonato de Europa

El Bribon se proclamó este viernes campeón de Europa de la clase 6 Metros en el lago Lemán, en Suiza, y sumó el quinto título continental de su historia. El equipo español, que llegó a Ginebra como vigente campeón mundial y europeo, se impuso a una flota de 50 embarcaciones de 14 nacionalidades tras seis jornadas marcadas por las cambiantes y exigentes condiciones de navegación.

La regularidad de la tripulación y el trabajo de McDonald y Abascal a la caña permitieron al barco mantenerse entre los primeros puestos hasta certificar el triunfo en la jornada final. Con esta victoria, el Bribon acumula cinco Campeonatos de Europa —dos en Sanxenxo y los restantes en Francia, Portugal y Suiza— y cuatro Mundiales.

La vela española completó su actuación con el noveno puesto del Titia, de Mauricio Sánchez-Bella, vigente subcampeón del mundo, que llegó a luchar por el podio durante buena parte del campeonato.

El presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y director deportivo del Bribon, Pedro Campos, destacó el trabajo desarrollado desde el inicio del proyecto hace once años.

"Mirar atrás y ver que hemos conseguido cinco Campeonatos de Europa y cuatro Campeonatos del Mundo es motivo de un enorme orgullo", afirmó, antes de subrayar el compromiso del Rey Juan Carlos y de toda la tripulación.

Campos también puso en valor el papel del Bribon y el Titia para consolidar a Sanxenxo, Galicia y España entre los principales referentes internacionales de la clase 6 Metros.