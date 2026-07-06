Así fue el impactante accidente de Álvaro Muñiz en el Rallye Rías Baixas: "Salimos casi ilesos de lo que parecía el final"

La recientemente finalizada 59 edición del Rallye Rías Baixas estuvo marcada por el calor que se vivió en todos los tramos, pero también por un accidente que dejó fuera de la carrera al piloto coruñés Álvaro Muñiz y a su compañero Néstor Casal.

El propio Muñiz ha narrado en sus redes sociales cómo fue el "fortísimo accidente" que sufrieron en la segunda pasada por Salceda - Ponte Caldelas el pasado sábado y que obligó a neutralizar el tramo.

"Se rompió el tornillo más importante, en la peor zona, arrancándose la rueda delantera derecha a 150km/h y saliendo literalmente volando por un barranco", escribe el gallego, y después sufrieron un primer impacto "brutal", un segundo "muy muy fuerte, y la caída parecía no acabar nunca".

Su compañero, golpeado por el extintor, llegó a perder el conocimiento: "Le hice el boca a boca y poco después abrió los ojos. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento".

Cuando Muñiz salió del coche para ir a buscar ayuda, el vehículo comenzó a arder; fue Néstor el que le avisó, aunque "lo sorprendente es que no podía verlo, estaba sentado en el baquet todavía y el fuego empezó atrás". "Lo escuchó y lo olió, y le salvó la vida", continúa.

Tras sacarlo del coche e intentar apagar el fuego, se vieron obligados a escapar: "La situación era extremadamente delicada. Tiré el extintor y me despedí del coche, de todo lo que había dentro. Parte de mi vida se quedaba allí". Muñiz asegura que avanzar lateralmente "también" les salvó la vida, ya que les permitió huir de las llamas.

"Todavía no me explico cómo conseguimos escapar de ese maldito infierno. 10min eternos, solos, doloridos, exhaustos, pero salimos casi ilesos de lo que parecía que sería el final. Una entre un millón", continúa.

Así, el piloto gallego celebra "la victoria de nuestras vidas, nunca mejor dicho" y promete que regresarán: "No sé el tiempo que nos llevará, pero volveremos".