Vigo, Vilagarcía y A Estrada serán sede del nuevo circuito 3x3 Urban

La Diputación de Pontevedra y la Federación Gallega de Baloncesto (FEGABA) ponen en marcha el circuito 3x3 Urban, que recorrerá tres localidades de la provincia a lo largo del mes de julio. La competición, de participación gratuita, hará parada en Vilagarcía de Arousa (11 y 12 de julio), Vigo (18 y 19 de julio) y A Estrada (25 y 26 de julio).

La presentación oficial del circuito tuvo lugar este viernes en el puerto de Vigo con la participación de la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y diputada de Deportes, Luisa Sánchez; la directora de Deportes, Xisela Aranda; el presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Julio Bernárdez; el directivo de la FEGABA Fernando Pérez y el directivo del Celta Femxa Zorka, Rafael Carballido.

Durante el acto, Luisa Sánchez destacó que el 3x3 Urban ofrece un formato "rápido, divertido, dinámico y, sobre todo, muy participativo", capaz de atraer tanto a quienes compiten como a quienes se acercan a disfrutar del espectáculo.

Por su parte, Julio Bernárdez destacó el excelente momento que vive esta modalidad deportiva. "El baloncesto 3x3 es una actividad deportiva que ha llegado para quedarse. Estamos muy orgullosos de los últimos resultados logrados por Galicia, que ha conseguido subir a lo más alto del podio nacional", señaló.

El presidente de la FEGABA también puso en valor el carácter formativo de esta disciplina, ya que "supone un desarrollo personal y deportivo para los jugadores, que tienen que autogestionarse durante los partidos solicitando los cambios y los tiempos muertos".

Desarrollo de la competición

En cada sede, la competición se desarrollará a lo largo de dos jornadas. El primer día se disputarán las categorías Minibasket e Infantil, ambas mixtas, mientras que el segundo será el turno de las categorías Cadete y Júnior, con competición femenina y masculina o mixta en función del número de equipos inscritos.

Los equipos estarán formados por un mínimo de tres y un máximo de cuatro jugadores y deberán designar a una persona responsable mayor de edad que actúe como interlocutora con la organización.

Las plazas son limitadas en cada categoría y sede y se asignarán por orden de inscripción. La inscripción ya está abierta para las tres sedes y puede realizarse de forma telemática a través de la página web de la Federación Gallega de Baloncesto.