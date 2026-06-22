Los bares de Vigo, ante los horarios nocturnos del Mundial: "Nos afecta bastante"

El Mundial de 2026 se celebra por primera vez en la historia en tres países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá. La diferencia horaria con Europa está marcando el seguimiento desde España y, en concreto, Vigo, donde bares y cafeterías han perdido la oportunidad de emitir todo el campeonato.

Cada fin de semana, muchos bares y cafeterías locales se llenan de aficionados al fútbol para ver los partidos del Celta y de Primera División. Situación que se repite cada Eurocopa y Mundial, donde los fans se acercan a cualquier local con televisión y derechos de emisión para disfrutar de su selección favorita.

La licencia municipal permite la apertura de estos establecimientos hasta las 2:30 horas. De esta forma, la diferencia horaria con Norteamérica dificulta las posibilidades de la hostelería olívica para emitir la Copa del Mundo, que este 2026 sólo está disponible en su totalidad a través de plataformas de pago.

Estos establecimientos se convierten en la casa de los futboleros desde el primer partido del día, que suele tener lugar a las 18:00 horas, hasta el encuentro que se juega a las 00:00 horas en horario europeo. De esta forma, dos o tres enfrentamientos no pueden ser televisados en restaurantes, bares y cafeterías locales.

Esta situación ya ha afectado a las comunidades mexicana, argentina y colombiana de la ciudad olívica, que han tenido que buscar alternativas para disfrutar juntos de su selección. Los aficionados españoles también sufrirán los horarios mundialistas: los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Uruguay este sábado 27 de junio, a las 2:00 horas.

"La verdad, nos afecta bastante"

Edu, propietario de Picoteo, es uno de los bares del entorno de Balaídos que emite todo tipo de partidos de fútbol. "La verdad, nos afecta bastante", admite en declaraciones a Treintayseis, en las que recuerda que "a partir de las 2:00 horas" le "es imposible" acoger a los aficionados al fútbol en su local.

En su caso, tras acoger a la comunidad argentina en Vigo durante el Mundial de Qatar de 2022, ya se habían puesto en contacto con él para organizar una quedada para ver el primer partido de la albiceleste. "En dos días se habían apuntado 150 personas", asegura el hostelero, que tuvo que rechazar la oferta por el horario del encuentro.

Situación similar ha experimentado Yayo Davila, de Bendito Nopal. El partido inaugural recibió a migrantes mexicanos en su taquería-mezcalería del centro de Vigo, pero los horarios de madrugada de los partidos contra Corea del Sur y la República Checa han impedido que, de momento, vuelva a disfrutar del 'Tri' con sus compatriotas residentes en Galicia.

"Tenemos los permisos hasta muy temprano, no podemos estar hasta tarde", explica a Treintayseis, que detalla que "aprovechó" que el encuentro contra Sudáfrica se emitió en televisión pública y que, por lo tanto, no iba a "tener problema" para acoger a los futboleros mexicanos en Vigo.

Por el momento, la asistencia de los aficionados no es muy significativa. "Poco a poco va creciendo", afirma Edu, que nota que "falta gente aún" porque tienen que "enchufarse". Además, explica que los horarios de las 18:00 horas tampoco ayudan a la restauración, ya que "la gente está en la playa".

Búsqueda de alternativas

Ante la imposibilidad de los bares y restaurantes para emitir parte del Mundial, los hinchas de selecciones tan pasionales como México y Argentina buscan alternativas. "Yo me despierto a las 2:30 horas, hago una previa, un ritual con un mezcal o con un tequila y me conecto con algunos amigos (...). Y empezamos a dividir opiniones", explica Yayo.

Muchos aficionados al fútbol vivirán desde sus casas los partidos que se emiten de madrugada en Europa. Otros, en cambio, a vivir en comunidad un momento tan esperado como la participación de tu selección en un Mundial. "Conseguimos una discoteca, en García Barbón 30, se llama DChloe", desvela un argentino residente en Vigo, Cristian.

Junto a otras 50 personas, Cristian vivió el debut con hat-trick de Messi en este local de ocio nocturno vigués. "Dormiré dos o tres horas antes, miraré el partido y me volveré para dormir una hora más si me dejan los nervios. Y después a trabajar, no queda otra", explicaba a Treintayseis antes del encuentro.

Otra alternativa es el Ocean Rock Bar. Este pub y sala de conciertos de Churruca también emitirá los partidos del Mundial, acompañado de música en directo. "Con pasión, el fútbol, el rock y la cerveza se vive a lo grande", anunció en sus redes sociales este local, que ya se ha convertido en la sede de las competiciones americanas en Vigo tras emitir la SuperBowl y las finales de la NBA.