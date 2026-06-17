Pedro Sánchez lidera la comisión del Mundial 2030 con Vigo como aspirante a sede

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encabezado este miércoles en el Complejo de la Moncloa la tercera reunión de la Comisión Interministerial encargada de la planificación del Mundial de Fútbol de 2030, que España organizará conjuntamente con Portugal y Marruecos bajo el paraguas de la FIFA.

El encuentro ha contado con la participación de representantes de 15 ministerios y más de 60 asistentes, además de equipos técnicos organizados en ocho grupos de trabajo que ya están operativos para dar forma al dispositivo del torneo, considerado uno de los mayores retos deportivos y logísticos de la próxima década.

Durante la reunión se ha subrayado que, tras la próxima visita de la FIFA prevista para septiembre, España afrontará menos de cuatro años de preparación efectiva para un evento que el Ejecutivo define como estratégico tanto en lo deportivo como en lo internacional.

Sánchez ha defendido que el Mundial de 2030, que coincide con el centenario de la competición, será un escaparate global para proyectar la imagen del país y reforzar su papel como anfitrión de grandes eventos. En ese sentido, ha insistido en que España cuenta con infraestructuras consolidadas, una red de transporte avanzada y experiencia organizativa contrastada.

En este contexto, ha cobrado relevancia la candidatura de Vigo como posible sede. La ciudad aspira a entrar en la lista de estadios que acogerán partidos del campeonato, tras caerse A Coruña, que retiró su candidatura hace unos meses.