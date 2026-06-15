Vigo estrena un circuito municipal de atletismo en Balaídos con más de 1.000 deportistas previstos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presentado este lunes el primer Circuito en pista Concello de Vigo, una nueva competición que se desarrollará en las instalaciones municipales de atletismo de Balaídos y que contará con tres pruebas programadas para los días 16 y 26 de junio y 7 de noviembre.

La previsión municipal es que el circuito reúna a más de 1.000 atletas federados, desde la categoría sub-10, entre las tres citas previstas. La primera jornada se celebrará este martes con la participación de 250 deportistas en pruebas de velocidad y medio fondo.

La segunda tendrá lugar el viernes 26 de junio y estará centrada en las modalidades de lanzamiento —martillo, disco y peso—, además de saltos de longitud y altura.

La última prueba, el 7 de noviembre, incluirá competiciones de velocidad, lanzamiento de martillo y 3.000 metros.

El calendario atlético se completará el sábado 4 de julio con el Gran Premio Cidade de Vigo, también patrocinado por el Concello, que pondrá fin a la temporada.

Caballero ha recordado además que en 2025 el Concello llevó a cabo una "reforma singular" en las pistas de Balaídos, con una inversión de 50.000 euros destinada a mejorar diferentes zonas de la instalación, como la recta principal, la línea de meta, el corredor de longitud y pértiga, la curva de 200 metros y el repintado de todas las líneas, además de la igualación de la superficie en color rojo.