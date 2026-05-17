El Celta Zorka regresa a la Liga Femenina Endesa tras una brillante Final Four

Navia estalló diez segundos antes de que el cronómetro llegase a cero. La ventaja de diez puntos daba el ascenso a la Liga Femenina Endesa al Celta Zorka.

Igual que en 2023, el pabellón vigués, abarrotado, se convirtió en el talismán del equipo vigués. Las jugadoras de Cristina Cantero han firmado una brillante Final Four en casa, con un contundente 72-48 en las semifinales ante el Melilla y ganando en la final 63-53 al Osés Construcción.

Un partido que tuvo controlado desde prácticamente el principio y en el que llegó a tener ventaja de 17 puntos.

El Celta Zorka sella el ascenso y el año que viene volverá a la máxima categoría.