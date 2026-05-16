El Celta Zorka, más cerca del ascenso: aplastante victoria ante el Melilla

El Pabellón de Navia ha vuelto a convertirse en talismán para el Celta Zorka en su lucha por el ascenso a LF Endesa. La primera semifinal de la Final Four que se disputa en Vigo este fin de semana ha dejado a las celestes un paso más cerca de la élite del baloncesto femenino.

A pesar del arranque del Melilla, que en el primer cuarto logró dominar el marcador, el equipo entrenado por Cristina Cantero no perdió la cara al partido y fue creciendo con el paso de los minutos.

Al descanso se fueron un punto por encima (35-34), una ventaja que fueron aumentando en los dos siguientes cuartos. El resultado final, un contundente 72-48, deja claro el gran dominio del Celta Zorka.

Jessica Kelliher, por su parte, confirmó por qué ha sido una de las grandes dominadoras de la fase regular y terminó el partido como máxima anotadora, con 21 puntos.

Ahora, el Celta Zorka espera rival, que saldrá de la segunda semifinal que entre Unicaja Mijas, que repite Final Four por segundo año consecutivo, y el Osés Construcción, que busca el retorno a la máxima categoría tras descender el año pasado.

La gran final por el ascenso será mañana en el Pabellón de Navia a las 17:30 horas.