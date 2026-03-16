Vegalsa-Eroski renueva su colaboración con el o C.B. Vigo 3x3

Vegalsa-Eroski, como patrocinador oficial, realizó una aportación económica para apoyar las actividades del club durante este año, "contribuyendo así a promover los valores educativos, integradores y favorecedores de la mejora de la calidad de vida que conlleva la práctica deportiva, en línea con su política de responsabilidad social empresarial".

"Para Vegalsa-Eroski, el apoyo al deporte forma parte de nuestro compromiso como empresa, especialmente cuando impulsa proyectos que promueven la igualdad, el esfuerzo y el talento", señaló el director Comercial y de Marketing de Vegalsa-Eroski, Jesús Diz.

"El 3x3 destaca por su dinamismo y su juego espectacular, cualidades que están despertando cada vez más interés y conectando con nuevas audiencias. Es una disciplina en plena expansión y nuestra presencia en la Liga Nacional supone un paso firme en ese proceso de crecimiento y consolidación. Quiero expresar mi agradecimiento a Vegalsa-Eroski por su respaldo al Vigo 3x3. Gracias por creer en nuestro club", resaltó el presidente del C.B. Vigo 3x3, Luis Guimeráns 'Guime'.