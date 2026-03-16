Vegalsa-Eroski renueva su colaboración con el o C.B. Vigo 3x3

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski renueva su colaboración con el C.B. Vigo 3x3. Por segundo año consecutivo, las jugadoras lucen en su equipación deportiva de juego el logotipo de la empresa, reforzando así una alianza basada en el compromiso con el deporte femenino y el apoyo al talento local.
Vegalsa-Eroski, como patrocinador oficial, realizó una aportación económica para apoyar las actividades del club durante este año, "contribuyendo así a promover los valores educativos, integradores y favorecedores de la mejora de la calidad de vida que conlleva la práctica deportiva, en línea con su política de responsabilidad social empresarial".
"Para Vegalsa-Eroski, el apoyo al deporte forma parte de nuestro compromiso como empresa, especialmente cuando impulsa proyectos que promueven la igualdad, el esfuerzo y el talento", señaló el director Comercial y de Marketing de Vegalsa-Eroski, Jesús Diz.
"El 3x3 destaca por su dinamismo y su juego espectacular, cualidades que están despertando cada vez más interés y conectando con nuevas audiencias. Es una disciplina en plena expansión y nuestra presencia en la Liga Nacional supone un paso firme en ese proceso de crecimiento y consolidación. Quiero expresar mi agradecimiento a Vegalsa-Eroski por su respaldo al Vigo 3x3. Gracias por creer en nuestro club", resaltó el presidente del C.B. Vigo 3x3, Luis Guimeráns 'Guime'.