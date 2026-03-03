El Trofeo Xacobeo abrirá la Liga de 6 Metros 2026 en Sanxenxo (Pontevedra) con el "Bribon" como defensor del título

El Trofeo Xacobeo inaugurará la Liga de 6 Metros 2026 los próximos 14 y 15 de marzo, bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo, que consolida así su posición como uno de los grandes referentes europeos en la promoción de la vela clásica y la alta competición.

La prueba contará con la presencia del emblemático Bribon, vigente campeón de la Liga 2025, que partirá como defensor del título con el objetivo de reafirmar su dominio en una flota marcada por la igualdad y la elevada exigencia técnica. Su participación añade un atractivo especial a esta cita inaugural y genera una notable expectación tanto entre los aficionados como dentro del circuito internacional.

Como novedad destacada de la temporada, el Real Club Náutico de Sanxenxo impulsa la incorporación de la clase J80, tras la reciente formación de una nueva flota en el propio club. Esta iniciativa refuerza la apuesta estratégica de la entidad por el desarrollo de nuevas generaciones de regatistas y por la dinamización de la competición monotipo.