El Puerto de Vigo acogerá la segunda edición de la carrera solidaria Gladiator Family

Diseñada para niños y niñas de 3 a 12 años, se celebrará el 21 de marzo y lo recaudado irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer de la ciudad olívica

La carrera solidaria Gladiator Family, organizada por Nokao a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, regresa por segundo año consecutivo al Puerto de Vigo.

Diseñada para niños y niñas de 3 a 12 años acompañados por un adulto, la prueba se celebrará el 21 de marzo, con inicio a las 16:30 horas y se desarrollará en tandas sucesivas en un circuito de obstáculos creado para disfrutar en familia. Al finalizar, todos los participantes recibirán una camiseta oficial y una medalla conmemorativa.

Las inscripciones ya están disponibles, hasta el 19 de marzo y con plazas limitadas, en gladiatorraceoficial.com. Además, para aquellos que no puedan participar se ha habilitado una fila 0 en la que pueden colaborar a través de Mi Grano de Arena.

Todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo y será duplicado por la Delegación en España de la Fundación Mediolanum.

