El sol de Baiona (Pontevedra) y el noroeste dan luz verde al estreno de la Liga de Invierno Baitra J80

La meteorología concedió por fin una tregua para inaugurar la Liga de Invierno Baitra J80. Tras varias semanas de temporales, la flota pudo estrenar el calendario de 2026 con sol, temperatura agradable para la época y un viento del noroeste que permitió completar el programa previsto.

Un total de 23 embarcaciones tomaron la salida en Baiona en una primera jornada que confirmó el alto nivel de la clase J80 en el noroeste peninsular, con tres mangas en las que el comité tuvo que ajustar recorridos por los cambios de dirección y la progresiva pérdida de intensidad del viento.

El Okofen, patroneado por Javier de la Gándara, se impuso en la primera prueba con un inicio de alto ritmo, mientras que la segunda manga estuvo marcada por dos salidas fallidas y la bandera negra en el tercer procedimiento, que supuso la descalificación del Cactus Digital–Petrilla; el Marías se llevó entonces la victoria, con el 4 Jotas segundo y el Okofen tercero.

Con viento ya muy débil en la tercera manga, el 4 Jotas firmó su triunfo parcial y, gracias a sus parciales (2-2-1), lidera la general provisional con 5 puntos, seguido del Marías (7) y del Okofen (8), con Tres60, Abril y Waikiki al acecho.

La Liga se celebrará hasta el 11 de abril, con dos citas más en marzo, los días 7 y 21.