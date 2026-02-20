Cuenta atrás para que Vigo se convierta en el epicentro de la vela oceánica

Vigo volverá a convertirse en el epicentro de la vela oceánica del 20 al 24 de mayo. La ciudad olívica será la llegada de la primera etapa de la legendaria regata La Solitaire du Figaro, que contará con el apoyo de la Fundación Traslatio y de la Xunta, a través de Turismo de Galicia en el marco del Xacobeo 2027.

Vigo acogerá así la etapa más importante de esta emblemática regata, que ya contaba con el apoyo de la Deputación de Pontevedra y de la Autoridad Portuaria de Vigo. Además, será el punto de partida de la segunda etapa, cuando más de 40 barcos provenientes de Francia "llenarán de color durante cuatro días la dársena de Portocultura".

La delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, ha afirmado que "estamos encantados de acoger de nuevo la Figaro en Vigo". "Este evento no solo destaca la rica tradición náutica de nuestra ciudad, sino que también fomenta el turismo y la actividad económica local", ha añadido la representante autonómica.

Por su parte, el presidente de la Fundación Traslatio, Mario Cardama, ha incidido en el carácter público del evento. "Es una oportunidad única para que el público goce de la emoción de la vela de cerca. Animamos a todos los ciudadanos a que se unan a nosotros para celebrar este espectacular evento", ha destacado.

La salida de los competidores está prevista para el domingo 24 de mayo al mediodía. Se prevé la participación de 35 de los mejores regatistas oceánicos del momento, en su mayoría de origen francés (30 navegantes). También habrá participantes de Reino Unido (2), una norteamericana, una suiza y el irlandés Tom Dolan, que defenderá el título.