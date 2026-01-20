El Vigo Dance Festival celebrará su edición Primavera a finales de abril: Más participativo e inclusivo

El evento coincidirá con la conmemoración del Día Internacional de la Danza, mientras que la de Otoño será los días 7 y 8 de noviembre

El Auditorio Mar de Vigo acogerá los días 25 y 26 de abril la edición Primavera de 2026 del Vigo Dance Festival, un evento multidisciplinar que coincidirá con la conmemoración del Día Internacional de la Danza, y que tendrá continuidad este mismo año con una nueva edición Otoño los días 7 y 8 de noviembre.

Durante la presentación del evento este martes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha recordado que el año pasado participaron 1.500 bailarinas y bailarines y que "es completamente gratuito, tanto la inscripción como la entrada". 

La fundadora de Coreomagazine y directora del festival, Marta Díaz Almeida, que ha estado acompañada por los integrantes de Dance Academy, Daniel Suárez y Bruno Orosa, y por la presentadora Maika Augado, ha avanzado una novedad para esta edición que hará que sea "más participativo e inclusivo". 

"Hemos hecho una pequeña prueba en ediciones pasadas, y vamos a hacer una participación espontánea del público, para que sientan lo que es subirse al escenario del Mar de Vigo, lo que es la danza y sienta esa energía", ha asegurado.