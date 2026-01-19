Vigo celebra este lunes la Gala del Atletismo con 89 distinciones

El atletismo vigués se dará cita este lunes a partir de las 20:00 horas en el Auditorio Municipal para celebrar la Gala del Atletismo en la que se entregarán 89 distinciones y en la que se homenajeará a los organizadores del circuito de carreras populares RunRun Vigo, nombrado Vigués Distinguido este 2026.

Entre los galardones que se entregarán estarán el de la prueba más destacada del año, la mejor prueba de mini cross para niños y niñas, a los campeones y campeonas de las series municipales y un premio a la trayectoria en el atletismo, entre otros.

La gala, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá uno de sus momentos más importantes con el homenaje a la organización de las carreras del RunRun Vigo, Vigués Distinguido de este año, y a los 41 atletas que han participado en las 12 pruebas que conforman el circuito.

"Cuando llegamos, no existía una prueba de estas características y hoy nadie imagina a Vigo sin estas galas de atletismo, sin los homenajes al atletismo y sin el RunRun Vigo y sin los atletas que corren en las pistas municipales de Balaídos", ha señalado el alcalde Abel Caballero.