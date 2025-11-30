El viento frustra la cuarta jornada de la Liga de Otoño Gestilar J80 en Baiona (Pontevedra)

La cuarta y penúltima jornada de la Liga de Otoño J80, organizada por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio de Gestilar, quedó finalmente en blanco debido a las condiciones meteorológicas adversas que impidieron disputar ninguna de las pruebas previstas.

La competición comenzó en la bahía de Baiona con un chubasco intenso y un viento del oeste de 16 nudos. Tras dar salida a la primera manga, un role de 60 grados y la caída repentina de intensidad del viento obligaron al Comité de Regata a anular la prueba y, posteriormente, a suspender cualquier intento de completar nuevas mangas.

Con la jornada en blanco, la clasificación se mantiene sin cambios. Lidera el Okofen de Javier de la Gándara con 8 puntos, seguido del Marías Casas do Telhado de Manel Cunha con 18 y del Waikiki de Andrés Gómez con 28. El Solventis Ribadeo de Malalo Bermúdez y el Tres60 de Fernando Yáñez completan el top cinco.

La Liga de Otoño Gestilar J80 se decidirá el próximo 13 de diciembre, jornada en la que están previstas las últimas tres pruebas. Aunque los tres primeros parecen afianzados, cualquier error podría modificar el podio final y mantener la emoción hasta el último momento.