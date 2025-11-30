Récord de participación en la Érguete e Corre de Vigo en homenaje a las madres de Érguete

La novena edición de la Érguete e Corre, incluida en el Circuíto Run Run 2025, reunió hoy a más de 900 participantes, récord histórico de la prueba, en un emotivo homenaje a las madres fundadoras de la Asociación Érguete y en conmemoración del 40 aniversario de la entidad.

La jornada comenzó con la salida de la Érguete Peques, donde más de 100 niños y niñas cruzaron la meta con ilusión, seguida de las bicicletas y del equipo de Discamino, acompañados por el alcalde, Abel Caballero, y el concejal de Deportes, Manel Fernández.

Posteriormente, a las 11:00 horas, se dio inicio a las pruebas cronometradas, momento en que el alcalde volvió a dar el pistoletazo de salida.

Los ganadores en la categoría masculina de 5 km fueron Luis Piña, Jorge Diez y Sindo González, mientras que en la femenina se impusieron Julia Vaquero, Cristina Estévez y Naomí Domínguez.

En la prueba de 10 km los primeros en cruzar la meta fueron Emilio Tizón, Jose Bastos y Jesús Fernández, con Antía Pazos, Iria Marcote y Rocío Andrés como ganadoras en categoría femenina.

La recaudación del evento se destinará a un innovador programa de intervención que la Asociación Érguete desarrolla junto a La Canalla, trabajando con las personas usuarias mediante el suprareciclaje, transformando objetos usados en productos de mayor valor.

Además, parte de los fondos reforzará otros programas sociales de la asociación, que cada año atiende a 8.000 personas.