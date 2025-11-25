Nigrán estrena el pumptrack más grande del sur de la provincia de Pontevedra Concello de Nigrán

El Concello de Nigrán ha inaugurado un gran pumptrack en el barrio del Salgueiral, el más grande del sur de Pontevedra y el único de la provincia con zona de saltos tipo dirt-jump.

Así, el municipio del Val Miñor se sitúa como uno de los principales puntos del deporte urbano en Galicia, ya que este nuevo circuito se suma al reciente surftrack de Patos y al skate park de Porto do Molle.

"Los jóvenes fueron los que demandaron esta pista y desde el Concello de Nigrán no dudamos en llevarla a cabo porque permite que socialicen, al tiempo que practican su deporte favorito al aire libre y sin tener que moverse del municipio", ha destacado el alcalde nigranés, Juan González.

El pumptrack está construido en una parcela municipal de 3.574 metros cuadrados entre el Camiño de Salgueiral y la PO-325. La estructura ocupa 1.030 metros cuadrados y dispone de un circuito independiente de 38 metros de trazado y forma triangular destinado a los principiantes, y otro formado por dos anillos combinados de 85 y 95 metros de largo, para los niveles medio y avanzado.

Sobre el surftrack, el regidor ha destacado que ya ha sido solicitada por la asociación de escuelas de surf para que los deportistas se puedan entrenar ahí cuando no lo permitan las condiciones del mar.

Se trata de un circuito continuo en forma de anillo, con un lado recto y otro con curvas, con una superficie de 366 metros cuadrados y apto para todas las edades y niveles, pero que incluye obstáculos para un nivel más avanzado.