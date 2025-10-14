Nigrán (Pontevedra) se prepara para acoger el campeonato europeo de surf adaptado

La playa de Patos será el escenario de un "hito histórico sin precedentes". El arenal de Nigrán (Pontevedra) acogerá por primera vez el Campeonato de Europa de Surf adaptado desde este miércoles hasta el sábado.

La inauguración tuvo lugar este martes por la tarde en Patos, con el desfile de los 70 deportistas que representan a las diez mejores selecciones de Europa: España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido.

Tras ser sede del torneo de España durante cuatro años consecutivos, Nigrán acoge esta competición internacional gracias al trabajo conjunto de la Federación Española y Gallega de Surf junto con las administraciones locales, la Fundación Bimba y Lola y el club nigranés Quenlla, el único dedicado a la diversidad en Galicia.

El campeonato cuenta con ocho divisiones, según el tipo de discapacidad: stand, kneel, prone y con discapacidad visual son algunas de ellas. Francia y España son los únicos países que acuden con todos los equipos completos.

En la selección española destaca el actual campeón de Europa en categoría V2, el único representante gallego, Dani Souto. También estará presente la supermedallista Sarah Almagro, surfista malagueña tetraplégica con títulos mundiales y europeos en categoría Prone 2.

"No podemos estar más orgullosos de que Nigrán, gracias a la playa de Patos, se sitúe en el mapa mundial como un lugar sinónimo de inclusión. Estamos realmente emocionados de acoger este evento", apunta su alcalde, Juan González.