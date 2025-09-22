Abierto el plazo de inscripciones para la XIII Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple en Vigo

Tendrá lugar en la alameda de Bouzas el próximo 26 de octubre y contará con tres modalidades: carrera 5K, carrera 10K y 'andaina'

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (Avempo) ha anunciado la apertura de las inscripciones para participar en la XIII Carrera Solidaria "Eu Móvome pola Esclerose Múltiple".

Imagen del evento 'Móllate' en el barrio de Bouzas, en Vigo

La prueba, que tendrá lugar en la alameda de Bouzas el próximo 26 de octubre, contará con tres modalidades: carrera 5K, carrera 10K y 'andaina', así como un 'Dorsal 0 solidario' para colaborar con la causa.

Las inscripciones podrán realizarse en el portal magmasports.es y el plazo estará abierto hasta el 21 de octubre. Los fondos recaudados irán destinados al mantenimiento de los servicios que ofrece la asociación a las personas con esclerosis múltiple y sus familiares.