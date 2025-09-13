Los náuticos de Vigo, A Coruña y Riveira lideran el campeonato Ibérico de Ilca-Semana Abanca de vela Moebius

Este sábado, 13 de septiembre, se celebró la primera jornada del Campeonato Ibérico de Ilca en el Campo de Regatas de las Islas Cíes en Vigo, con unas buenas condiciones de viento y mar.

De esta manera, 11 nudos del sudoeste y marejadilla permitieron que se completaran las tres mangas previstas, para las tres categorías en liza. En Ilca 4 la mejor parte por el momento se la lleva el la serista del Real Club Náutico de Vigo, que manda en la general.

En las otras dos categorías son líderes dos excelentes riders coruñeses: pues en Ilca 6 ocupa el primer lugar Bruno Iglesias del Club Náutico Deportivo de Riveira; mientras que Carlos González del Real Club Náutico de La Coruña, hace lo propio entre los que compiten en la clase olímpica masculina: en Ilca7.

Mañana, domingo, se celebra la segunda jornada en aguas viguesas con inicio al filo de las 11:00 de la mañana. La Ceremonia de Clausura a las 17:00 de la tarde en el coqueto Club Marítimo de Canido, que precisamente ha estrenado su remodelación, con ocasión del comienzo de la Semana Abanca, con esta competición Ibérica.

En el Trofeo Gadis de ILCA 4, Alejandro Pérez, del Náutico Vigo, se consolida como líder de lujo** tras sumar tres victorias en otras tantas regatas. Le sigue el herculino Jaime Sánchez, del Náutico Marina Coruña, que iguala al vigués en consistencia pero con tres segundos puestos, ocupando la segunda posición provisional. Completa el podio Mencía García, mientras que el top five lo cierran dos jóvenes promesas de Riveira: Daniela Iglesias y Enzo Ferrón.

En el Coca Cola de Ilca6, líder destacado una de las mayores promesas de la vela gallega: Bruno Iglesias de Riveira con dos primeros y un sexto. Siendo Miguel Rey del Náutico de Vigo el segundo con dos segundos y un octavo, cerrando el podio a falta de la jornada de cierre el coruñés Samuel Cerdeira de Alamar de Sada.

Por último en el Vanguard de Ilca, la que es olímpica masculina gran serie de Carlos González del Real Club Náutico de La Coruña, segundo el lusitano Serafim Gonçalves y tercero Miguel Reboreda del Náutico de Portosín.

Tabla de clasificaciones:

ILCA4-TROFEO GADIS

1º Alejandro Pérez (RCN Vigo), 1-1-1 = 3 puntos

2º Jaime Sánchez (CN Marina Coruña), 2-2-2= 6

3º Mencía García (RCN Vigo), 15-5-3 =23

4º Daniela Iglesias (CND Riveira), 9-19-4= 32

5º Enzo Ferrón (CND Riveira), 6-17-5= 28

ILCA6-TROFEO COCA COLA

1º Bruno Iglesias (CND Riveira), 1-1-6 = 8 puntos

2º Miguel Rey (RCN Vigo), 2-8-2 = 12

3º Samuel Cerdeira (CA Sada), 4-6-3 = 13

4º Juan Diego Velasco (CM Oza-La Coruña), 5-2-7 = 14

5º Juan Nieto (CM Oza-La Coruña), 6-4-5 = 15

ILCA7-TROFEO VANGUARD