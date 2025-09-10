La Regata Rey Juan Carlos cumple diez años en Sanxenxo con marcado carácter internacional

Un año más, Sanxenxo se volverá a convertir en lugar de referencia para la vela con la celebración de la 10ª edición de la Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster. Se trata de una de las citas más esperadas de la temporada, que se disputará del 12 al 14 de septiembre y contará con un marcado carácter internacional.

Durante tres jornadas, la Ría de Pontevedra se llenará de velas y deportistas de distintas generaciones y categorías. Frente a la costa gallega se celebrará un completo programa que reunirá a las clases ORC 0–2, ORC 3–4, ORC 5 y Open, Clásicos, 6 Metros, J80, Optimist y Vela Adaptada.

Además, la cita pondrá en juego el Trofeo Diputación de Pontevedra para la clase 6 Metros, el Trofeo Xacobeo para las clases ORC y decidirá a los vencedores del Trofeo Presidente de la Xunta.

Tras el clínic internacional que se celebra estos días en la ría de Pontevedra, los Optimist serán los primeros en entrar en escena el viernes a partir de las 14:00 horas. Es, como cada año, la flota más numerosa y, en esta edición, también la más internacional con hasta once países representados en la línea de salida.

"Para la Diputación es un orgullo estar presente, un año más, en este evento tan emblemático, una cita ya imprescindible en el calendario náutico nacional pero que cada vez es más internacional", ha señalado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez.

También el viernes, a partir de las 16:00 horas, se estrenarán las flotas de ORC, con los trofeos Xacobeo y Presidente de la Xunta en juego. También los Clásicos y los 6 Metros, que competirán por el Trofeo Diputación de Pontevedra. Ya el sábado, la competición se completará con las clases Open, J80 y Vela Adaptada.

“Queremos que todas las personas puedan disfrutar de la práctica deportiva, y el patrocinio de esta regata es una magnífica forma de hacerlo posible”, han afirmado desde El Corte Inglés sobre su apuesta por el deporte en estado puro, la proyección internacional y la inclusión.

El Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) ha agradecido el apoyo de El Corte Inglés, Abanca, Deputación y Xunta. Han asegurado que gracias a este la regata cobra "un mayor interés internacional para que, como venimos haciendo los últimos cinco años, muchos equipos extranjeros conozcan Galicia y las Rías Baixas”, en palabras de su presidente, Pedro Campos.