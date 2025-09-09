El presidente de la Diputación de Pontevedra: "Hoy es Gaza y mañana será otra cosa, lo que importa es ondear pancartas"

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha emitido lo que considera "un mensaje de responsabilidad" antes del paso de La Vuelta por las Rías Baixas. "Libertad de expresión, sí. Arriesgar la seguridad de los ciclistas, no", ha afirmado en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

"Derecho a la manifestación, sí. Derecho al boicot, nunca. Simple, ¿no?", ha añadido el presidente provincial, que ha afirmado que "la mayoría tenemos claro esto, menos los del radicalismo de siempre".

López hace así referencia a las protestas propalestinas organizadas para protestar contra la participación del equipo ciclista Israel Premier Tech. Así, ha querido hacer un llamamiento para que este martes "sea un día donde los protagonistas sean solamente la carrera y los ciclistas".

Unha mensaxe de responsabilidade antes do paso de @lavuelta polas Rías Baixas. pic.twitter.com/OSQDqhDgmu — Luis López Lugués (@LuisLopezLugues) September 8, 2025

"¿Cómo no entender la preocupación ante el drama de Gaza?", se ha cuestionado López, que, a renglón seguido ha declarado: "Pero también me pregunto: ¿cómo no darse cuenta de que lo que hoy es Gaza, ayer era otro problema y mañana será cualquier otro?". Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a 64.522 gazatíes, de los cuales 19.000 son niños.

"Porque lo que importa en realidad es agitar siempre una pancarta", ha rematado, antes de pedir al resto de partidos políticos que "empleen su voz para manifestarse a favor de la seguridad de la carrera, para evitar las imágenes de los últimos días".

Los operadores del Consejo Provincial de Pontevedra (PP) intentan cubrir las banderas palestinas en el Circuito de la Etapa 16 de La Vuelta que comenzará en menos de una hora.

¿DESDE CUÁNDO ES DELITO APOYAR A PALESTINA EN ESPAÑA? pic.twitter.com/C5h4Xu8OEu — JMG (@manmophet) September 9, 2025

"Los niños asesinados por Israel también preferirían que mañana fuera un día de ciclismo, pero va a ser un día de hambre, sed y bombardeos", se podía leer en una de las muchas respuestas que ha recibido el presidente provincial tras sus polémicas declaraciones.