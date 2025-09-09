Las protestas obligan a finalizar la etapa de La Vuelta 8 kilómetros antes de la meta en Mos (Pontevedra)

El recorrido de La Vuelta de este martes por Pontevedra ha estado marcado, de nuevo, por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech y a favor de Palestina, con banderas del país, en referencia a la ofensiva militar israelí en Gaza. Incluso, han obligado a terminar la carrera a 8 kilómetros de la meta, en Mos, tras cortar la carretera.

Así, cientos de personas se han concentrado en el puente de A Barca y en la rotonda de la calle Manuel del Palacio en unas manifestaciones que se han desarrollado sin incidentes y que estuvieron marcadas por gritos como 'Non é unha guerra, é un xenocidio', 'As nenas de Gaza non son unha ameaza', 'O sionismo é terrorismo' o 'Israel asesina, La Vuelta patrocina'.

La convocatoria ha reunido a medio millar de personas en A Barca, muchas de ellas portando banderas palestinas y pancartas que denunciaban la situación en Gaza.

Los manifestantes intensificaron los abucheos y los silbidos al paso del pelotón, especialmente al paso de los vehículos del equipo israelí, ante un amplio despliegue de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

En la rotonda de Manuel del Palacio se ha desarrollado una segunda concentración, que ha contado con la presencia del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y varios miembros del gobierno local del BNG.

A veciñanza de Pontevedra denunciando o branqueamento do goberno xenocida de Israel por parte de "La Vuelta".#PalestinaLibre pic.twitter.com/D8LAKk2gif — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) September 9, 2025

El regidor ha expresado su firme condena a lo que ha calificado como una "masacre" contra el pueblo palestino y ha defendido su participación en la protesta: "Como alcalde, creo que tengo que estar aquí", afirmó.

Fernández Lores ha denunciado que Israel "está violando todas las leyes de la comunidad internacional" y que los ataques en Gaza constituyen un "asesinato directo" a la población civil. "Esto no es una guerra ni una defensa de nada", ha asegurado. Además, ha lamentado la tibieza de la comunidad internacional y ha afirmado que la palabra genocidio "ya no me llega" para describir la situación.

"La masacre al pueblo palestino es insostenible socialmente. Es imposible ponerse de perfil", ha añadido el alcalde.

Fernández Lores también ha subrayado el derecho de la ciudadanía a manifestarse de forma pacífica: "No me entra en la cabeza que a nadie que sea medianamente razonable le pueda parecer mal que la gente se manifieste de forma tranquila y ordenada ante una masacre universal que no es de recibo", ha afirmado.

Preguntado por los periodistas, el alcalde de Pontevedra ha valorado como "positivos" los intentos del Gobierno de España de hacer una "llamada de atención" ante la "inoperancia" de la Unión Europea y de la comunidad internacional, aunque ha afirmado que "nos gustaría que fuese más contundente".

Las protestas han seguido durante todo el recorrido y han llegado a cortar una carretera con un árbol cerca de la meta, en Mos, lo que ha obligado a que la etapa de este martes haya finalizado 8 kilómetros antes. Finalmente, el colombiano Egan Bernal se ha hecho con la victoria de la 16 etapa.