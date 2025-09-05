Protestas contra Israel en La Vuelta: "Espero que nadie quiera manchar el nombre de las Rías Baixas"

Banderas a favor de Palestina al paso de los ciclistas en la 11ª etapa de La Vuelta. EFE EFE

Este próximo domingo, La Vuelta llega a Galicia en medio de la polémica por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y las protestas propalestinas que se están llevando a cabo a lo largo del recorrido de la competición ciclista.

Tras las protestas en Bilbao, la etapa no se pudo finalizar por seguridad. Este viernes, varios manifestantes han parado la carrera en el Anglirú, después de que el Gobierno de Asturias anunciase que renunciaba a que hubiese representación oficial en las etapas que transcurren por sus tierras si el equipo de Israel no abandonaba La Vuelta.

Durante las diferentes etapas de esta prueba deportiva por Galicia, la organización Galiza por Palestina ha llamado a repetir las protestas bajo el lema 'Israel fuera de La Vuelta. No al apartheid. No al genocidio. Denuncia, boicot, movilización!'.

Con la polémica al rojo vivo, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha manifestado que si alguien quiere "manchar el nombre" de las Rías Baixas, con lo ocurrido en el País Vasco espera que "se le pasasen todas las dudas".

López ha asegurado que "todas las protestas son legítimas", pero lo que "no es legítimo" es "poner en riesgo" la seguridad y la vida de deportistas. "Sabéis de lo que hablo, que ir en una bici, pues, cualquier pequeño imprevisto puede provocar un desenlace fatal", ha añadido.

El presidente provincial ha señalado que espera que Pontevedra sea la "protagonista" y que la ciudadanía pueda "disfrutar de los mejores ciclistas".

Apoyo del BNG

Por su parte el BNG ha expresado su apoyo a estas convocatorias realizadas "para visibilizar la solidaridad con el pueblo palestino y denunciar el genocidio y la limpieza étnica que está llevando a cabo el estado sionista de Israel".

La primera de las convocatorias tendrá lugar el lunes 8 a las 20:00 horas en la plaza de la Peregrina y la segunda, el martes 9, al paso de la Vuelta ciclista por Poio y Pontevedra, en la que, "además de denunciar el genocidio, se exigirá la expulsión de la competición del equipo Israel-Premier Tech".

Desde el BNG animan a la ciudadanía a participar en estos actos con banderas y/o simbología palestina, "para mostrarle al mundo que el nuestro es un pueblo pacífico, solidario y que condena la barbarie israelí".

En el caso de La Vuelta ciclista, los puntos de encuentro son la rotonda del Puente de la Barca y la rotonda de Manuel de Palacio (12:15 horas) y cruce de Pierres, en Arcade (13:00 horas).

Estas son las etapas que se disputarán en la comunidad gallega: