Cuenta atrás en Vigo para la gran salida final de una de las regatas más emblemáticas del mundo

Cuenta atrás para el acto de presentación de una de las citas más importantes del mundo de la vela. Vigo acogerá del 18 al 21 de septiembre la 56 edición de la regata La Solitaire du Figaro Paprec, que se ha presentado este miércoles en el Edificio de Sesiones del Muelle de Trasatlánticos.

La presentación oficial contó con la asistencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; de la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; de la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, y del presidente de la Fundación Traslatio, Mario Cardama.

Este último ha sido el encargado de abrir el acto del evento que convertirá a Vigo en el epicentro de la vela. "La llegada de la flota de la Solitaire du Figaro —35 equipos— a Vigo, el próximo día 18, así como su salida el domingo día 21, será un acontecimiento memorable tanto para los espectadores en tierra como para quienes sigan la regata desde el mar", ha afirmado Cardama.

El presidente de la Fundación Traslatio, además, quiso aprovechar su intervención para agradecer públicamente el "apoyo del Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo", así como el de Luisa Sánchez y Ana Ortiz. "Apostaron por volver a traer a Vigo grandes eventos náuticos internacionales", ha afirmado.

A continuación tomó la palabra la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, quien reconoció que "es un honor que Galicia reciba esta prueba, una competición de referencia para la navegación en solitario". "Apoyamos este proyecto para conseguir el ambicioso objetivo de afianzar el liderazgo de Galicia como foco de atención mundial de la vela", ha añadido.

Por su parte, la vicepresidenta provincial ha recordado que el evento coincide con los 20 años de la salida de la Volvo Ocean Race. “La Solitaire conseguirá que, de nuevo, toda la ciudad se vuelque al mar”, ha asegurado.

El encargado de cerrar el acto fue Carlos Botana, quien ha destacado que “para el Puerto de Vigo es un orgullo acoger una de las etapas —la única escala en España— de una de las regatas offshore más emblemáticas del calendario internacional”. “Esta cita refuerza nuestra vocación náutica y consolida a Vigo como un puerto de referencia en el Atlántico europeo”, ha concluido.